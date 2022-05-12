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12 Mayıs 2022 Perşembe 10:24:00 - Güncelleme:12 Mayıs 2022 Perşembe 10:24:00

ABD, Suriye'de YPG/PKK'nın işgali altındaki bölgelere yönelik yaptırım muafiyeti getirecek

Kaynak: AA

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ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşarı Büyükelçi Victoria Nuland, ABD'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda, yabancı firmaların yatırımlarını yaptırımlardan muaf tutacak bir muafiyet lisansı çıkaracaklarını duyurdu.

Fas'ın Marakeş kentinde 76 devlet ve uluslararası kurumun temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyonun bakanlar toplantısı sonrasında Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita ile ortak basın toplantısı düzenleyen Nuland, DEAŞ ile mücadelenin öneminin yanı sıra özellikle Suriye'nin bazı bölgelerine yönelik atacakları adımlara değindi.

ABD'nin geçen yıl, Suriye'de SDG ismini kullanan YPG/PKK terör örgütünün işgali altında bölgelere destek için koalisyon ortaklarından 45 milyon dolar topladığını söyleyen Nuland, bu yıl ise 350 milyon dolar toplamak istediklerini söyledi.

Nuland, ayrıca "ABD, Suriye'de DEAŞ'tan alınan (Beşar Esed) rejiminin kontrolü dışındaki bölgelerde özel ekonomik yatırım faaliyetlerini kolaylaştırmak için önümüzdeki birkaç gün içinde genel bir lisans çıkarma niyetinde." ifadelerini kullandı..

Bu genel lisansla, o bölgelere yatırım yapan şirketler ABD'nin Suriye yaptırımlarından muaf tutulmuş olacak.

Bu adım YPG/PKK'nın büyük ölçüde ABD desteğiyle işgal ettiği bölgeler için geçerli olacak ancak rejimin kontrolü altında olmayan Suriye Milli Ordusunun kontrol ettiği bölgelerin de bu muafiyetten yararlanabileceği ifade ediliyor.

ABD daha önce Suriye'de terör örgütü YPG/PKK'nın işgal ettiği Deyrizor'daki petrol tesislerinde faaliyet gösteren bir Amerikan şirketinin yaptırım muafiyetini kaldırmıştı.

Kaynaklar, uygulamaya konulacak bu yaptırımlardan muafiyet lisansının petrol faaliyetlerini kapsamayacağını, sadece tarım ve inşaat işleri için geçerli olacağını iddia ediyor.

Etiketler : Marakeş ABD Suriye YPG/PKK
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