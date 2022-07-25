SİHA vurdu ABD üzüldü

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25 Temmuz 2022 Pazartesi 08:30:00 - Güncelleme:25 Temmuz 2022 Pazartesi 09:52:00

ABD, Suriye'de öldürülen terörist Salva Yusuk için taziye mesajı yayınladı!

Kaynak: Akşam

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ABD, öldürülen terörist için taziye yayınladı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, TSK operasyonuyla etkisiz hale getirilen YPG'li terörist için resmi hesabından öldürülen teröristin fotoğrafının da bulunduğu paylaşımda taziye mesajına yer verildi.

Türkiye'nin Suriye ve Irak'ta yuvalanan terör örgütü PKK/YPG ve uzantılarına mensup teröristlere yönelik operasyonları hız kesmeden devam ediyor. Bir yandan karada ilerleyen Mehmetçik bir yandan da Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan (MİT) gelen bilgiler doğrultusunda havadan nokta atışları ile teröristleri yok ediyor.

MİT ADIM ADIM İZLEDİ

Bu operasyonlardan birinde 22 Temmuz 2022 (Cuma) günü Suriye'nin kuzeyinde yapıldı. MİT sahadan aldığı bilgiyi Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) iletti. PKK/YPG'nin uzantısı Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) 3 kadın yöneticisi, Kamışlı'da 'Kadınların Devrimi' başlıklı bir toplantıya katıldı. SİHA'yla adım adım izlenen teröristler, toplantı sonrasında bir araca binerek bölgeden uzaklaştı. Yerleşim yerlerinden uzaklaşan araç SİHA ile nokta atışıyla vuruldu. SDG'nin üst düzey teröristlerinden Salva Yusuk ve beraberindeki iki kadın terörist öldürüldü.

ABD ÜZÜNTÜ DUYDU

MİT'in bu başarılı operasyonunun ardından ses, her fırsatta Türkiye'nin müttefiki olduğunu belirten ABD'den geldi. Türkiye'nin tüm uyarılarına rağmen bölgede alenen PKK ve uzantılarına silahtan sağlığa eğitimden lojistiğe DEAŞ bahanesi ile destek veren ABD Merkez Komutanlığ'nın (CENTCOM) resmi Twitter hesabından bir paylaşım yapıldı. Öldürülen teröristin fotoğrafının da bulunduğu paylaşımda taziye mesajına yer verildi.

ORTAKLIKLARINI SAKLAMADI

Skandal mesajda "Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Komutan Yardımcısı Salwa Yusuk (Aka Ciyan Afrin) 22 Temmuz 2020'de Suriye'nin Kamışlı yakınlarında düzenlenen saldırıda 2 kadın savaşçıyla birlikte öldürüldü. Salwa, 2017'den bu yana, DEAŞ'a karşı savaşan güçleri yöneten kritik bir SDG lideriydi. CENTOM bu 3 SDG savaşçısının ailelerine, Kuzeydoğu Suriye'deki insanlara ve SDG ortaklarımıza başsağlığı diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

ELEBAŞIYLA TOPLANTI

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM) Komutanı Michael Corella ve beraberindeki heyet, SDG Genel Komutanı Ferhat Abdi Şahin (Mazlum Kobani) ile 20 Temmuz'da bir araya gelmişti. Görüşmede, Abdi'nin, Türkiye'nin olası Suriye operasyonuna dair endişelerini ilettiği kaydedildi. Terör elebaşının ayrıca operasyonun bölge istikrarını tehdit edeceğini ileri sürdüğü ve operasyonun DAEŞ ile mücadele çabalarını baltalayacağını iddia ettiği belirtilmişti. Türkiye'nin Suriye kuzeyine yönelik herhangi bir saldırısına karşı konum aldığını anımsatan Corella ise "Söz konusu bir operasyona ABD'nin de karşı olduğunu" aktarmıştı.

Etiketler : PKK/YPG abd siha
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