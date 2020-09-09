Trump seçim vaatlerini yerine getiriyor! Irak'taki askerlerini çekiyor

Trump yönetimi Çarşamba günü (bugün) Irak'tan 2.000'den fazla askerin çekileceğini ve önümüzdeki günlerde Afganistan'la ilgili de benzer bir duyuru yapılacağını açıkladı.

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Kenneth McKenzie, gazetecilere yaptığı açıklamada, Irak'taki Amerikalı askerlerin sayısının 5200'den 3000'e indirileceğini, bunun eylül ayında gerçekleşeceğini duyurdu.

CENTCOM Komutanı General Kenneth F.McKenzie Jr., Irak'taki asker sayısı 5.200'den 3.000'e indirme palanının bu ay gerçekleşeceğini söyledi. McKenzie kalacak askerler için, 'Iraklı ortaklarımıza DEAŞ'ın son kalıntılarının kökünü kazımak için tavsiyelerde bulunmaya ve yardım etmeye devam etmemize olanacak sağlayacaklar.' ifadesini kullandı.

Duyurunun, Donald Trump'ın dört yıl önce verdiği sözleri yerine getirmesi ve seçim öncesi ikinci dönemi garantiye alma çabası olarak da değerlendiriliyor. Seçim kampanyası sırasında Trump Ortadoğu'nun tam bir bataklık olduğunu ve hükümetin buraya ayırdığı trilyonlarca doları ABD içinde harcamasından yana olduğunu söylemişti. ABD'yi bitmeyen savaşlardan çekme' vaadinde bulunmuştu.

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(star.com.tr)