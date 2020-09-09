Trump seçim vaatlerini yerine getiriyor! Irak'taki askerlerini çekiyor
ABD'nin Irak'taki 5200 askerinin 3'te biri ay sonuna kadar çekilecek. CENTCOM Komutanı General Kenneth F.McKenzie Jr'in yaptığı açıklamada "5.200'den 3.000'e indirme palanının bu ay gerçekleşeceğini" açıkladı.
Trump yönetimi Çarşamba günü (bugün) Irak'tan 2.000'den fazla askerin çekileceğini ve önümüzdeki günlerde Afganistan'la ilgili de benzer bir duyuru yapılacağını açıkladı.
ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Kenneth McKenzie, gazetecilere yaptığı açıklamada, Irak'taki Amerikalı askerlerin sayısının 5200'den 3000'e indirileceğini, bunun eylül ayında gerçekleşeceğini duyurdu.
CENTCOM Komutanı General Kenneth F.McKenzie Jr., Irak'taki asker sayısı 5.200'den 3.000'e indirme palanının bu ay gerçekleşeceğini söyledi. McKenzie kalacak askerler için, 'Iraklı ortaklarımıza DEAŞ'ın son kalıntılarının kökünü kazımak için tavsiyelerde bulunmaya ve yardım etmeye devam etmemize olanacak sağlayacaklar.' ifadesini kullandı.
Duyurunun, Donald Trump'ın dört yıl önce verdiği sözleri yerine getirmesi ve seçim öncesi ikinci dönemi garantiye alma çabası olarak da değerlendiriliyor. Seçim kampanyası sırasında Trump Ortadoğu'nun tam bir bataklık olduğunu ve hükümetin buraya ayırdığı trilyonlarca doları ABD içinde harcamasından yana olduğunu söylemişti. ABD'yi bitmeyen savaşlardan çekme' vaadinde bulunmuştu.
Ayrıntılar geliyor...
(star.com.tr)
- ABD'nin Portland kentinde ırkçılık karşıtı gösteriler yeniden alevlendi
- Endonezya'nın başkenti Cakarta'da Kovid-19 kısıtlamaları geri getirildi
- Almanya, seyahat uyarısını eylül sonuna kadar uzattı
- Hamas: Anlaşma Filistin çıkarlarına hizmet etmiyor, kazançlı çıkan ABD ve İsrail'dir
- Lukaşenko 'bunu göz ardı etmiyorum' dedi ve sinyali verdi
- ABD'de koronavirüs bilançosu artıyor! Son 24 saatte 29 bin 100 yeni vaka