ABD Somali'de terör örgütü DEAŞ’a hava saldırısı düzenledi

ABD Afrika Kuvvetleri Komutanlığından (AFRICOM) yapılan açıklamada, ülkenin kuzeyindeki Golis Dağları’nda bulunan DEAŞ üyelerine dün hava saldırısı yapıldığı ifade edildi.

Saldırının, geçen ayın ortalarından bu yana DEAŞ'a yönelik yapılan 5. hava saldırısı olduğuna dikkat çekilen açıklamada, bu operasyonların terör örgütü üyelerinin hareketini kısıtlamayı ve örgüt liderlerini etkisiz hale getirmeyi amaçladığı kaydedildi.

Açıklamada, operasyonda hiçbir sivil kaybın yaşanmadığı ve 2 DEAŞ üyesinin öldürüldüğü belirtildi.

ABD, Somali’de birbiriyle mücadele halinde olan DEAŞ ve Eş-Şebab’a yönelik sık sık hava saldırısı düzenliyor.

AA