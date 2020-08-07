ABD, Sirte'nin silahtan arındırılması için Libyalı taraflarla görüştü

ABD'nin Libya Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, Ulusal Güvenlik Konseyinin Ortadoğu ve Kuzey Afrika'dan sorumlu Kıdemli Direktörü Tümgeneral Miguel Correa ve Büyükelçi Richard Norland öncülüğündeki bir ABD heyetinin, Libya Ulusal Güvenlik Müsteşarı Taceddin Er-Rezaki ve Tobruk Temsilciler Meclisi'nin Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Yusuf El-Akuri ile video-konferans yöntemiyle ayrı ayrı görüşme yaptığı belirtildi.

Libya krizinde farklı taraflarda yer alan, Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde meşru Libya hükümetinden Rezaki ve ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'i destekleyen Tobruk Meclisinden Akuri ile yapılan görüşmede, "Sirte ve Cufra'nın silahtan arındırılması çözümüne ulaşmak ve Libya petrol sektörünün tam şeffaflıkla yeniden açılması yolunda somut ve acil adımların atılmasının" ele alındığı kaydedildi.

Açıklamada, görüşmeler kapsamında şunlara yer verildi:

"Ülkenin (Libya) egemenliğinin geri kazanılması için Libyalıların öncülük ettiği bir sürece girilmesine ve ülkeden yabancı güçlerin çıkarılmasına olan ihtiyaç vurgulandı. Amerika Birleşik Devletleri, zararlı dış müdahaleleri reddetmeye, gerilimi düşürmeye ve tüm Libyalılara yarar sağlayacak barışçıl çözüm için bir araya gelmeye hazır olan pek çok Libyalı liderle aktif temasta olmaya devam edecektir."