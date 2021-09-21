Dünyayı ayağa kaldıran görüntü

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21 Eylül 2021 Salı 11:01:00 - Güncelleme:21 Eylül 2021 Salı 11:36:00

ABD sınır polisi göçmenleri kırbaçladı

Kaynak: Yeni Şafak

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ABD sınır polisinin Haitili göçmenleri kırbaçladığı görüntüler dünyayı ayağa kaldırdı. Yaşanan olay, kölelik döneminde siyahilere yaşatılanlara benzetilirken, Beyaz Saray'dan da özür açıklaması geldi.

ABD sınır polisinin sınırda bekleyen ve ABD'ye girerek yeni bir yaşam umuduna kavuşmaya çalışan Haitililere yaşattığı eziyet büyük tepkiye neden oldu. At üzerindeki sınır devriyelerinin Haitli göçmenlere karşı sergiledikleri kötü tutum ve hatta onları kırbaçladıkları anlar ajanslar tarafından birçok video ve fotoğrafla kanıtlanırken bir sınır muhafızının göçmenleri kordonlarla tehdit ettiğini gösteren bir video sosyal medyada paylaşıldı.

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, tüm dünyada infial yaratan görüntülerden sonra Beyaz Saray bir açıklama yaparak özür dilemek zorunda kaldı. Beyaz Saray sözcüsü Jen Psaki yaptığı açıklamada 'İzlediklerimiz korkunçtu. Bunları gören hiç kimse yaşananları onaylayamaz.' ifadesini kullandı.

AT ÜSTÜNDE GÖÇMENLERİ KIRBAÇLIYOR

Sosyal medyaya yansıyan videolardan birinde ABD sınır polisinin kovboy şapkaları giymiş halde, at üzerinde kendisinden kaçan göçmenleri kırbaçla kovaladığı görülürken 'İşte siz böylesiniz, kadınlarınızı böyle kullanıyorsunuz. Ülkeniz bu yüzden ... çukuru' diye bağırdığı duyuluyor.

Sosyal medya kullanıcılarının görüntüler üzerine yaptıkları yorumlarında, "Amerika Birleşik Devletleri'ndeki siyahların maruz kaldığı tarihsel adaletsizliklerin yankıları" olduğunu ifade ettikleri belirtildi.

ABD Sınır Devriyesi Şefi Raul Ortiz, olayın kolluk kuvvetleri tarafından "kabul edilemez" olduğunu ve araştırıldığını söyledi.

Sınır Polisi yetkilileri göçmenlere yiyecek, su, portatif tuvalet ve benzeri insani ihtiyaçların temin edildiğini söylese de çoğu siyahi olan göçmenleri kırbaçla kovaladıkları görüntüler herkes tarafından kölelik döneminde siyahilere yaşatılanlara benzetildi.

ABD Başkanı Joe Biden, eski Başkan Donald Trump'ın katı göçmenlik önlemlerinin çoğunu geri aldı ancak yine de eleştirilerin odağında kalmaya devam ediyor.

Sınırda bekleyen göçmenlerden biri El Cezire'ye verdiği demeçte 'Beni en çok üzen herkesin durumu biliyor, Haitililerin yaşadıklarını görüyor olması. Devlet Başkanımız yok, suç oranı çok yüksek, öğrenciler okula gidemiyor, iş yok, ekonomi çok kötü durumda. İnsanların bununla mücadele etmesi mümkün değil. Sınır dışı edilmek felaketimiz olur.' sözlerini kullandı.

Etiketler : ABD sınır polisi Haitli göçmenler Jen Psaki
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