ABD Senatosunda ikinci koronavirüs vakası yaşandı
Kaynak: AA
ABD'de Louisiana Senatörü Cumhuriyetçi Bill Cassidy, yeni tip koronavirüse (KOVID-19) yakalandığını duyurdu.
ABD Senatosunda koronavirüs KOVID-19'a yakalandığı açıklanan ikinci senatör Cassidy, yazılı bir açıklama yaparak, testinin pozitif çıktığını ifade etti.
Doktorların tavsiyelerine tamamen uyacağını ve kendini iki hafta karantinaya aldığını ifade eden ABD'li senatör, durumunun iyi olduğu bilgisini paylaştı.
Martta koronavirüs KOVID-19 testinin pozitif çıktığını açıklayan Kentucky Senatörü Cumhuriyetçi Rand Paul, "bu hastalığa yakalanan ilk senatör" olarak kayıtlara geçmişti.
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