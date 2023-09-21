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21 Eylül 2023 Perşembe 11:30:00 - Güncelleme:21 Eylül 2023 Perşembe 11:30:00

ABD Senatosu, Genelkurmay Başkanlığına CQ Brown'un atanmasını onayladı

Kaynak: AA

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ABD Senatosu, görev süresi biten Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley'in yerine Orgeneral Charles "CQ" Brown'un atanmasını onayladı.

Cumhuriyetçi Senatör Tommy Tuberville, Savunma Bakanlığına (Pentagon) yapılacak atamaları, bakanlığın kürtaj politikaları nedeniyle engellemeyi sürdürürken, Senatodan ilk kez bir onay geldi.

Senato, 83'e 11 oyla ülkenin Genelkurmay Başkanı olarak Brown'un atanmasını onayladı.

Öte yandan Pentagon'daki çeşitli pozisyonlara aday gösterilen 300'ün üzerinde kişi, Tuberville'in engellemesi nedeniyle yaklaşık 6 aydır onay bekliyor.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin onayın ardından yaptığı yazılı açıklamada, Brown'u tebrik ederek, "Tuberville'nin yüzlerce askeri lideri engellemeyi sürdürmesi, ulusal güvenliğimizi ve askeri hazırlık durumumuzu tehlikeye atıyor." ifadesini kullandı.

Tuberville ise kişisel adayların oylamasına karşı çıkmayacağına ancak toplu oylamalara karşı engellemelerini sürdüreceğini belirtti.

Senatör Tuberville ile Pentagon arasındaki kürtaj krizi

ABD Yüksek Mahkemesi, 24 Haziran 2022'de ülke genelinde kürtaj hakkını anayasal olarak garanti altına alan 1973 tarihli "Roe-Wade kararı"nı iptal etmesiyle kürtaj, anayasal bir hak olmaktan çıkarken bu konudaki kanunlar eyaletlerin kendi inisiyatiflerine bırakılmıştı. Bunun üzerine Alabama, Oklahoma, Tennessee ve Teksas'ta kürtajı yasaklayan yeni yasalar geçirilmişti.

Pentagon, kürtajın yasaklandığı eyaletlerdeki askerlerin kürtaj masraflarını karşılayacak yeni bir düzenleme getirmişti.

Alabama Senatörü Tuberville ise Savunma Bakanı Lloyd Austin'e bir mektup yazarak Pentagon'u bu düzenlemeyle "alınan kürtaj yasağı kararlarının etrafını dönmeye" çalışmakla suçlamış, bakanlıktan talep edilen bilgilendirme oturumunun iptal edildiğini de hatırlatarak önüne gelecek tüm atamaları askıya alacağını açıklamıştı.

Pentagon, 10 Temmuz'da bu yılın sonuna kadar ordudaki 650 liderlik pozisyonunun boşalacağını ve bugüne kadar 365 general ve amiralin atama beklediğini duyurmuştu.

ABD'de kanunlar gereği yönetimin gösterdiği tüm adayların Senato'nun onayını alması gerekiyor.

Etiketler : Tommy Tuberville Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley Orgeneral Charles CQ Brown Senatör Tuberville
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