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22 Aralık 2022 Perşembe 23:49:00 - Güncelleme:22 Aralık 2022 Perşembe 23:49:00

ABD Senatosu 1,7 trilyon dolarlık bütçe tasarısını onayladı

Kaynak: AA

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ABD federal hükümetine 30 Eylül 2023'e kadar finansman sağlayacak bütçe tasarısının bir sonraki durağı Temsilciler Meclisi olacak.

ABD Senatosu, 2023 mali yılı için 1,7 trilyon dolarlık bütçe tasarısına onay verdi.

ABD federal hükûmetine 2023 mali yılının son ereceği 30 Eylül 2023'e kadar finansman sağlayacak bütçe tasarısı 29'a karşı 68 oyla kabul edildi.

Geçen hafta onaylanan geçici bütçenin 23 Aralık'ta süresinin dolmasına çok az bir zaman kalırken, Senatodan geçen bütçe tasarısının bir sonraki durağı Temsilciler Meclisi olacak.

Temsilciler Meclisinde de onaylanması halinde 4 bin 155 sayfalık bütçe tasarısı yasalaşması için Başkan Joe Biden'ın imzasına sunulacak.

Bütçe tasarısının yarın ABD saatiyle gece yarısından önce Biden tarafından imzalanarak yasalaşması halinde federal hükümetin finansman yetersizliği nedeniyle kapanmasının önüne geçilecek.

BÜTÇE PAKETİNDE UKRAYNA'YA YÖNELİK YARDIM DA YER ALIYOR

Aylarca süren müzakerelerin ardından üzerinde uzlaşmaya varılan bütçe tasarısında, 858 milyar dolarlık savunma bütçesi yer alıyor.

Söz konusu bütçe tasarısı, Ukrayna'ya yönelik 45 milyar dolarlık askeri, insani ve ekonomik yardımı da içeriyor.

Federal hükümet çalışanlarının devlete ait cihazlara TikTok indirmesini yasaklamaya yönelik düzenleme de bütçe tasarısında bulunuyor.

Ayrıca bütçe tasarısında, ülke genelinde toplulukların kuraklık, kasırga, sel ve orman yangını gibi doğal afetlerden toparlanmasına yardımcı olmak amacıyla yaklaşık 40 milyar dolarlık kaynak ayrılıyor.

Etiketler : ABD Senatosu Federal hükümet Bütçe paketi
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