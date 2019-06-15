ABD Savunma Bakanlığı'ndan Türkiye açıklaması: Rusya aramızı açmaya çalışıyor

TM Dijital Haber Merkezi



Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri almasına karşı çıkarak, Türkiye ve ABD arasında imzalanan F-35 anlaşmasında kısmi yaptırımlara giden ABD yönetimi iki ülke arasındaki gerilimi yükseltmeye devam ediyor.



Konuyla ilgili açıklama yapan ABD Savunma Bakanlığı sözcüsü Eric Pahon, "Moskova’nın birinci hedefi, onlar açısından en büyük hediye NATO ittifakında çatlaklar yaratmak ama böyle bir şey olmayacak." dedi.



Türkiye ile ilgili bir soruya cevap veren Pahon, "S-400 anlaşması ve bunun F-35 savaş uçakları programına etkileri konusunda, Türkiye-ABD-NATO ilişkisinin geneline ve bu ilişkinin ne kadar büyük ve katmanlı olduğuna bakmak lazım. ABD Türkiye'ye kilit bir stratejik müttefik olarak çok değer veriyor. Tatbikatlara, onların kuvvetleriyle birlikte çalışma kapasitemizi arttırmak için çalışmaya devam ediyoruz. Bu ilişkinin derinliğine bakmak lazım. Moskova ise (Türkiye-ABD arasında S-400 konusunda yaşanan) bölünmeyi kullanarak bu çok derin ilişkiye zarar vermeye çalışıyor." ifadelerine yer verdi.



Türkiye ve ABD arasındaki ilişkilerin tarihine dikkat çeken Pentagon sözcüsü, "Türkiye ile 70 yıldır müttefikiz. Zor zamanlardan geçtik, bu olacak. Tabii ki Türkiye'nin S-400 alımından vazgeçmesini, S-400’ü satın almamasını ve Patriotlar gibi NATO’yla uyumlu bir sistemi almasını isteriz." sözlerine yer verdi.