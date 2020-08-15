ABD Savunma Bakanlığı doğruladı: "Tanımlanmayan Hava Olayları Görev Gücü" kuruldu
Kaynak: AA
ABD Savunma Bakanlığı, 'Tanımlanmayan Hava Olayları Görev Gücü (UAP)' adında yeni bir birim kurdu. Pentagon'dan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu birimin 4 Ağustos'ta onaylandığı belirtildi.
ABD Savunma Bakanlığı, gökyüzündeki gizemli olayları ve unsurları araştırmak üzere "Tanımlanmayan Hava Olayları Görev Gücü" (UAP) adlı yeni bir birim kurduğunu açıkladı.
Pentagon'dan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu birimin Savunma Bakan Yardımcısı David Norquist'in 4 Ağustos'taki onayıyla kurulduğu belirtildi.
Buna göre UAP'ın, Pentagon Savunma ve İstihbarat Müsteşarlığı bünyesinde ABD Deniz Kuvvetleri Sekreterliğine bağlı olarak görev yapacağı bildirildi.
Açıklamada UAP'ın, her türlü tanımlanamayan hava olayları ve cisimlerini daha iyi anlama, sınıflandırma ve bunların muhtemel tehdit potansiyellerini araştırma amacına göre çalışacağı kaydedildi.
- BMGK İran'a yönelik silah ambargosunu uzatmayı reddetti
- Koronada son durum vahim! Vaka sayısı 21 milyon 357 bini aştı
- Brezilya, Hindistan ve Meksika'da koronavirüste ölü ve sayıları katlandı
- Tayvan ve ABD arasında F-16 anlaşması: 90 adet F-16 savaş uçağı alacak
- ABD Savunma Bakanlığı doğruladı: Gizemli hava olayları için görev gücü kurdu
- Kirli anlaşmaya tepkiler büyüyor: Arap Baharı'nı İsrail ve Amerika'ya kurban verdiler