ABD Savunma Bakanı: Putin Ukrayna'ya karşı eyleme geçebilecek kapasiteye sahip

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin Ukrayna-Rusya gerilimine ilişkin açıklama yaptı. Açıklamasından konu başlıkları şu şekilde:

-Rusya, kitabındaki oyunu oynuyor. Dezenformasyon. Buna, Ukraynaya saldırmak için bahane üretmek dahil.

-Çatışmanın kaçınılmaz olma durumu söz konusu değil. Ukraynaya güvenlik desteği sağlamaya bağlıyız. Ama bakanlık olarak diplomatik çabaları desteklemeye devam edeceğiz.

-ABD NATO müttefikleriyle omuz omuza durmaya devam edecek. Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesi, Moskova'nın batısında güçlü ve kararlı bir NATO istemediği anlamına gelecek.

ABD Genelkurmay Başkanı Milley, Rusya'yı geri adım atmaya ve diplomasi yoluyla bir çözüm bulmaya şiddetle teşvik ediyoruz. Silahlı kuvvet her zaman son çare olmalıdır.

ABD ve NATO askeri danışmanları Ukrayna'da, eğitim ve danışma sağlıyoruz. Muharip gücümüz orada yok. NATO üyelerine yaptığımız gibi Ukraynaya da askeri malzeme desteği vermeyi sürdüreceğiz.

Rusya Federasyonu, şu anda, Ukrayna sınırı boyunca 100 binden fazla kara kuvveti, hava kuvvetleri, deniz kuvvetleri, özel kuvvetler, siber, elektronik savaş, komuta ve kontrol, lojistik, mühendisler ve diğer yetenekleri bir araya getirdi.

Rusyanın muharebe kabiliyeti 2014'ten bu yana gelişti. Rusya'nın askeri konuşlanması soğuk savaş döneminden bu yana her şeyden daha büyük ve kapsamlı.