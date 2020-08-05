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05 Ağustos 2020 Çarşamba 22:36:00 - Güncelleme:05 Ağustos 2020 Çarşamba 22:36:00

ABD Savunma Bakanı Esper: Birçok kişi Beyrut'taki patlamanın kaza olduğuna inanıyor

Kaynak: AA

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ABD Savunma Bakanı Mark Esper, dün Beyrut Limanı'nda meydana gelen şiddetli patlamanın "bir kaza" olduğuna inanıldığını açıkladı.

Esper, internet üzerinden katıldığı Aspen Enstitüsü tarafından düzenlenen yıllık güvenlik konferansında açıklamalarda bulundu.

Mark Esper, Beyrut'taki patlamaya ilişkin, "Birçok kişi bunun bir kaza olduğuna inanıyor." ifadesini kullandı.

Patlamanın nedenine ilişkin ellerinde şu anda çok bir şey olmadığının ve bilgi toplama sürecinin devam ettiğinin altını çizen Esper, "Bu bariz bir trajedi." dedi.

ABD Savunma Bakanı Esper, yardım teklifi için Lübnan hükümeti ile iletişimde olduklarını ve bu konuda ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile de görüştüklerini belirterek, "Biz Lübnan'a yapabileceğimiz her türlü yardımı yapabilecek şekilde hazırlıyoruz. Bunlar, insani yardım ve tıbbi malzeme olabilir." diye konuştu.

TRUMP, PATLAMAYI "KORKUNÇ SALDIRI" OLARAK NİTELENDİRMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump, dün Beyaz Saray'daki basın toplantısında ilk olarak Lübnan'daki patlamaya değinerek, "ABD olarak Lübnan halkına en derin taziyelerimizi sunuyoruz. Beyrut'taki patlamada birçok insanın yaşamını yitirdiği, birçok kişinin de yaralandığı bildiriliyor." ifadesini kullanmıştı.

Lübnan ile yakın ilişkileri olduğunun altını çizen Trump, "Biz yardım için burada olacağız. Bu, korkunç bir saldırı gibi görünüyor." demişti.

Donald Trump, bir gazetecinin olayı neden "saldırı" olarak nitelendirdiğini sorması üzerine, "Generallerimizin bazıları ile görüştüm. Bunun bir saldırı olduğunu düşünüyor gibilerdi. Bu, bir tür üretim patlaması falan değildi." yanıtını vermişti.

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