ABD savaşı körüklemeyi sürdürüyor! 105 milyar dolarlık talep...

Hamas ve İsrail arasındaki savaş sürerken, ABD'nin Ukrayna ve İsrail için yardımları sürüyor.



Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Joe Biden yönetiminin Kongre'den, 105 milyar dolarlık ek fon talep ettiği bildirildi.

ABD'den İsrail'e 14,3 milyar dolarlık yardım

Fon talebinin 14,3 milyar doları ise İsrail'e yardım kapsamında gerçekleşti.

Söz konusu meblağın 4 milyar dolarının, Demir Kubbe ve Davud Sapanı hava ve füze savunma sistemlerinin takviyesi için kullanılacağı kaydedilen açıklamada, Demir Işın hava savunma sisteminin geliştirilmesi için de 1,2 milyar dolar aktarılacağı belirtildi.

Açıklamada, Kongre'den talep edilen ek fonun büyük çoğunluğunu oluşturan 61 milyar dolarlık kısmının, ABD'nin Ukrayna'ya askeri yardımı kapsamında olduğu ifade edildi.

Ek fonun bir kısmının da ABD-Meksika sınırındaki güvenlik önlemlerini artırmak için kullanılacağı kaydedilen açıklamaya göre, Biden yönetimi, Gazze Şeridi'ndeki kriz de dahil olmak üzere insani yardımlar için 9 milyar doların üstünde bir meblağ talep etti.

ABD savaşı körüklemeyi sürdürüyor

ABD Başkanı Biden, ABD'nin ulusal güvenlik ihtiyaçları çerçevesinde İsrail ve Ukrayna dahil ortaklara destek olmak için Kongre'ye "acil bütçe" talebinde bulunacağını bildirmişti.

ABD Kongresinin alt kanadı Temsilciler Meclisinde, Cumhuriyetçi çoğunluğun yeni bir başkan seçememesi nedeniyle, fon talebinin ne zaman onaylanacağı belirsizliğini koruyor.

Temsilciler Meclisinde Başkan Kevin McCarhty'nin ay başında görevden alınmasının ardından bugün yapılan üçüncü oylamada da başkan seçilememişti.