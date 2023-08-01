VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da bir Filistinliyi öldürdü
Sözcü Çelik, Ermeni lobisinin baskısına boyun eğen Disney'e tepki gösterdi: Utanç verici
ABD: Yahudi yerleşimcilerin Batı Şeria'daki saldırılarından endişe duyuyoruz
Bingöl'ün Genç ilçesinde 2 bin 252 kök Hint keneviri ele geçirildi
Komşuda "virüs" tedirginliği: 2 kişi hayatını kaybetti
Irak: IKBY, petrol gelirlerini teslim etmeye başladı
01 Ağustos 2023 Salı 18:52:00 - Güncelleme:01 Ağustos 2023 Salı 18:52:00

ABD: Sağlık güvenliğini sağlamak için yeni büro kurduk

Kaynak: AA

ABONE OL

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, dünya çapında sağlık güvenliğinin uluslararası koordinasyonunu sağlamak için Küresel Sağlık, Güvenlik ve Diplomasi Bürosunu kurduklarını söyledi.

Blinken, başkent Washington'da, Dışişleri Bakanlığı binasında yaptığı konuşmada, "Modernleşme gündemimizin bir diğer kritik parçası olarak, bugün Küresel Sağlık Güvenliği ve Diplomasi Bürosunun çalışmalarını başlatmak için buradayız." dedi.

Göreve başladığından beri iklim krizi, siber güvenlik, dijital politika ve gelişmekte olan teknolojiler gibi konularda daha iyi mücadele edebilmek için Bakanlığı modernize etmek için bir dizi önemli adımlar attıklarını belirten Blinken, küresel sağlığı güçlendirmeye yönelik çabalara da odaklandığını vurguladı.

Blinken, "Hem iç hem de uluslararası koordinasyonu yürütme ihtiyacına tamamen odaklanmak ve Dışişleri Bakanlığının küresel sağlığı güçlendirmeye yönelik süregelen çabalarını hızlandırmak için yeni bir büro kuruyoruz." diye konuştu.

Kovid-19 salgınının insan hayatında oluşturduğu "derin etkiye" dikkati çeken Blinken, "Başka bir salgını önlemek için elimizden gelen her şeyi yapma zorunluluğumuz var. Mesele bunun ne zaman olup olmayacağı değil, ne zaman hazır olmamız gerektiğidir." ifadesine yer verdi.

Blinken, yeni kuruluşun görevleri arasında, "ABD diplomasisine liderlik etmek ve küresel sağlık güvenliği mimarisini güçlendirmek, halk sağlığı sistemlerini desteklemek için ABD dış yardımından yararlanmaya yardımcı olmak ve sağlık güvenliğini temel bir ABD dış politikası önceliği olarak yükseltmek" gibi konuların yer alacağını kaydetti.

Büroya ABD Küresel AIDS Koordinatörü Büyükelçi Dr. John N. Nkengasong'un liderlik edeceği ve doğrudan Blinken'e rapor vereceği bildirildi.

Etiketler : sağlık güvenliği abd blinken
Teşkilat'tan ayrıldı

Teşkilat'tan ayrıldı
Dilan'ın bardağı satışta

Dilan'ın bardağı satışta
Arabada yakalandılar

Arabada yakalandılar
Arabamı kendim yıkarım

Arabamı kendim yıkarım
Eski nişanlıya uzaklaştırma kararı

Eski nişanlıya uzaklaştırma kararı
Eski dostlar düşman oldu

Eski dostlar düşman oldu
Sürpriz kutlama

Sürpriz kutlama
Türkiye'yi terk etmem

Türkiye'yi terk etmem
Hiçbir ünlü geri dönmedi

Hiçbir ünlü geri dönmedi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX