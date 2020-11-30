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30 Kasım 2020 Pazartesi 19:42:00 - Güncelleme:30 Kasım 2020 Pazartesi 19:42:00

ABD Sağlık Bakanı: İki Kovid-19 aşısının yılbaşından önce dağıtımına başlanacak

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ABD Sağlık Bakanı Azar, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen iki aşının yılbaşından önce dağıtımına başlanacağını açıkladı.

ABD Sağlık Bakanı Alex Azar, CBS kanalında katıldığı bir programda, Kovid-19'a karşı geliştirilen aşı çalışmalarında sona gelindiğini belirtti.

Azar, ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nden (FDA) onay almak için daha önce başvuru yapan Pfizer'ın yanı sıra henüz yeni başvuru yapan Moderna firmalarının onay almalarını beklediğini kaydetti.

"FDA, 10 Aralık'ta Pfizer'ın Kovid-19 aşısını onaylamayı görüşmek üzere toplanacak; onay alması durumunda günler içerisinde bu aşının dağıtımına başlanacak, Moderna da bunun bir hafta ardından geliyor." değerlendirmesini yapan Azar, yılbaşından önce iki aşının da böylelikle Amerikan halkının kullanımına sunulacağını ifade etti.

Azar, söz konusu aşıların ABD'deki federal aşı dağıtım programına göre dağıtılacağını ve eyaletlerdeki kullanım önceliklerinin eyalet yönetimleri tarafından belirleneceğini sözlerine ekledi.

TRUMP'TAN FDA'YA "MODERNA" ÇAĞRISI

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump, bugün FDA'ya, Kovid-19 aşısı için başvuru yapacağını açıklayan Moderna firmasına en hızlı şekilde onay verilmesi gerektiğini belirtti.

Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Moderna aşının acil kullanımı için başvuru yapıyor. FDA hızlı hareket etmeli." ifadesini kullandı ve "Işık Hızı Ötesi Operasyonu" adını verdikleri aşı operasyonunun çok başarılı olduğunu savundu.

Halen dünyada Kovid-19 salgınının en fazla etkilediği ülke konumunda bulunan ABD'de salgının 2. dalgası yaşanırken, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 260 bine, virüs bulaşan kişi sayısı ise 14 milyona yaklaştı.

Pfizer'ın geçen haftaki başvurusunun ardından Amerikan biyoteknoloji şirketi Moderna, bugünkü açıklamasında, Kovid-19 aşısının ABD ve Avrupa'da acil kullanımı için başvuru yapacaklarını duyurmuştu.

Etiketler : trump kovid abd Avrupa
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