  • BIST
    1388.55
  • Dolar
    7,8494
  • Euro
    9,5332
  • Altın
    460,4810
İstanbul
11 / 13
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Dışişleri Bakanlığı: ABD'nin yaptırım kararını kınıyor ve reddediyoruz
ABD, S-400'ler nedeniyle Türkiye'ye yaptırım kararı aldı
Bakan Koca, yeni tip koronavirüste son durumu açıkladı
Başkan Erdoğan: Ekonomimiz her türlü senaryoya hazırlıklıdır
Bahçeli: Karabağ'ın işgalden kurtarılması bir Türk zaferidir
Hrant Dink davasında mütalaa verildi
Başkan Erdoğan müjdeyi verdi: Kira düzenlemesinin detayları belli oldu
Alman Cumhurbaşkanı'ndan flaş açıklama: Durum çok ciddi
İsrail'den Biden'a Türkiye uyarısı: Aranı iyi tut
Bakan Selçuk duyurdu: Kamu işçilerinin ilave tediyeleri bugün hesaba yatıyor
Paşinyan'ın korktuğu başına geldi
MİT'ten İran'lı ajanlara nokta atışı darbe
Trump, Türkiye'ye yaptırımları da içeren yeni savunma bütçesini veto edecek
Sokaklar sahnesi oldu
Güvercinlerin ağabeyi
Üçüzlerin tablet isteği
Isıtan 'askıda kıyafet' yardımı
Genç gönüllüler sahada
WhatsApp masaüstü sürümü kararıyor
Yardım için kolyesini satıyor
İşleri açıldı
Agresif sevgili
Evlilik değil ayrılık haberi geldi
İyileşti spora koştu
14 Aralık 2020 Pazartesi 21:28:00 - Güncelleme:14 Aralık 2020 Pazartesi 21:28:00

ABD, S-400'ler nedeniyle Türkiye'ye yaptırım kararı aldı

ABONE OL

ABD, Rusya'dan S-400 sistemlerinin alımı nedeniyle Türkiye'ye bazı yaptırımlar uygulama kararı aldı.

ABD, Rusya'dan S-400 sistemlerinin alımı nedeniyle Türkiye'ye bazı yaptırımlar uygulama kararı aldı.

CAATSA yasası altında uygulanan yaptırımlar, Savunma Sanayi Başkanlığı ve Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir'i hedef alıyor.

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler : abd yaptırım caatsa s400 türkiye
Futbolcu Jeremain Lens maskeyle yüzünü kapattı

Futbolcu Jeremain Lens maskeyle yüzünü kapattı
Öykü Gürman 'Malezya Festivali'nde Türkiye'yi temsil edecek

Öykü Gürman 'Malezya Festivali'nde Türkiye'yi temsil edecek
Pelin Karahan 'Kıbrıs Ada Kışı' dizisi kadrosunda

Pelin Karahan 'Kıbrıs Ada Kışı' dizisi kadrosunda
Derya Tuna'dan gelini Yasemin Şefkatli'ye yeni yıl jesti

Derya Tuna'dan gelini Yasemin Şefkatli'ye yeni yıl jesti
Ünlü oyuncu Zeynep Tokuş'un 'Terminatör' halleri

Ünlü oyuncu Zeynep Tokuş'un 'Terminatör' halleri
Mehmet Fatih Yalçınkaya gördüğü ilgiden memnun... Albüm öncesi 8 milyon izlenme

Mehmet Fatih Yalçınkaya gördüğü ilgiden memnun... Albüm öncesi 8 milyon izlenme
Burak Yamantürk ve Özge Özpirinçci'den ilginç kare!

Burak Yamantürk ve Özge Özpirinçci'den ilginç kare!
Yasak Elma dizisinin Yıldız'ı Eda Ece'den kürk tepkilerine yanıt: Gerçek değil

Yasak Elma dizisinin Yıldız'ı Eda Ece'den kürk tepkilerine yanıt: Gerçek değil
Özlem Kaymaz'dan zaman yolculuğu... Güzel seçilmeden bir gün önce

Özlem Kaymaz'dan zaman yolculuğu... Güzel seçilmeden bir gün önce

EN ÇOK OKUNAN HABERLER