14 Aralık 2020 Pazartesi 21:28:00 - Güncelleme:14 Aralık 2020 Pazartesi 21:28:00
ABD, S-400'ler nedeniyle Türkiye'ye yaptırım kararı aldı
ABD, Rusya'dan S-400 sistemlerinin alımı nedeniyle Türkiye'ye bazı yaptırımlar uygulama kararı aldı.
ABD, Rusya'dan S-400 sistemlerinin alımı nedeniyle Türkiye'ye bazı yaptırımlar uygulama kararı aldı.
CAATSA yasası altında uygulanan yaptırımlar, Savunma Sanayi Başkanlığı ve Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir'i hedef alıyor.
Ayrıntılar geliyor...
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