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25 Temmuz 2020 Cumartesi 00:36:00 - Güncelleme:25 Temmuz 2020 Cumartesi 00:44:00

ABD, Rusya'nın Libya'da konumlandırdığı askeri ekipmanlara ilişkin uydu fotoğraflarını paylaştı

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ABD'nin Afrika Kuvvetleri Komutanlığı, Rusya'nın Wagner aracılığıyla Libya'da askeri ekipman konumlandırmaya devam ettiğine ilişkin uydu fotoğrafları yayınladı.

ABD'nin Afrika Kuvvetleri Komutanlığı (AFRICOM), Rusya'nın güvenlik şirketi Wagner aracılığı ile Libya'da askeri ekipman konumlandırmaya devam ettiğine ilişkin uydu fotoğrafları yayınladı.

AFRICOM, Wagner güçlerinin ve Rus askeri ekipmanlarının Sirte'deki çatışmalarda ön saflarda olduğunu gösteren 13 ve 14 Temmuz tarihli uydu fotoğraflarını yayınladı.

Açıklamada görüşüne yer verilen AFRICOM Harekat Direktörü Tuğgeneral Bradford Gering, "Rusya, Wagner grubuna kaynak ve ekipman sağlayarak Libya'da kimseye yarar sağlamayan bir rol oynamayı sürdürüyor. Uydu görüntüleri Rusya'nın sürekli inkarlarının maskesini düşürüyor." ifadesini kullandı.

AFRICOM İstihbarat Direktörü Yardımcısı Tuğgeneral Gregory Hadfield ise, "Uydu fotoğrafları, Rusya'nın geniş çaplı varlığını gösteriyor. Rusya, Libya'da bir tutunma noktası aramaya devam ediyor." dedi.

Wagner'e gönderilen son askeri ekipmanlar arasında, IL-76'lar da dahil askeri kargo uçakları, hava savunma ekipmanlarının da olduğuna işaret edilen açıklamada, ayrıca uydu fotoğraflarında Wagner hizmet araçları ve Rus zırhlı araçlarının da olduğu kaydedildi.

Açıklamada, Rusya'nın Libya'ya silah ve savaş uçağı göndererek Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 1970 sayılı Libya'ya silah ambargosu kararını ihlal ettiğinin altı çizildi.

ABD, RUS UÇAKLARININ LİBYA'DA UÇTUKLARINA İLİŞKİN KANITLAR PAYLAŞMIŞTI

Daha önce Rusya'nın Libya'ya "MiG-29" ve "Su-27" uçaklarını sevk ettiğine ilişkin kanıtlar sunan AFRICOM, 18 Haziran'da da Rus uçaklarının Libya'da harekat icra ettiğine ilişkin yeni kanıtlar ortaya koymuştu.

AFRICOM, 18 Haziran'da Rusya'nın, El Cufra Hava Üssüne P-8 Terek erken uyarı radarları konuşlandırdığını ve bu üsteki Rus uçaklarının kalkış yaptığını gösteren uydu fotoğraflarını yayınlamıştı.

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