ABD, Rusya ve Çin dışişleri bakanları ASEAN toplantısına katılacak

CAKARTA (AA) - Endonezya'nın başkenti Cakarta'da düzenlenecek Güneydoğu Asya Ulusları Birliği (ASEAN) toplantısının ikinci bölümüne ABD, Rusya ve Çin'in dışişleri bakanlarının da katılması bekleniyor.

ASEAN dışişleri bakanlarının katılımıyla Cakarta'da 11 ile 14 Temmuz arasında yapılacak toplantının, 13-14 Temmuz'daki ikinci bölümüne ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Çin Dışişleri Bakanı Çin Gang de katılacak.

Rusya-Ukrayna Savaşı ve ABD-Çin rekabetinin mercek altına alınacağı dışişleri bakanları düzeyindeki toplantıda, Myanmar'da uzun süredir devam eden iç çatışma, Güney Çin Denizindeki anlaşmazlıklar ve bölgesel güvenlik konularının ele alınması bekleniyor.

ABD, Rusya ve Çin'in yanı sıra Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Choe Son-hui'nin de toplantıya davet edildiği ancak katılıp katılmayacağı konusunda herhangi bir açıklama yapılmadığı belirtiliyor.

ENDONEZYA'NIN, ASEAN TOPLANTISI ÖNCESİ "MYANMAR BARIŞ PLANI" ÇABALARI



ASEAN toplantısının ana gündemlerinden biri olan Myanmar konusunda da Endonezya'nın öncülüğünde 2021 yılında mutabık kalınan 5 maddelik anlaşmanın tekrar gündeme getirilmesi bekleniyor.

ASEAN Dönem Başkanı Endonezya 8 Temmuz'da yaptığı açıklamada, darbe sonrası Myanmar'daki istikrarsızlığı sona erdirmek için beş maddelik bir mutabakatı uygulama çabalarının artırıldığını duyurmuştu.

Üzerinde anlaşmaya varılan maddeler arasında Myanmar'daki tarafların şiddeti bir an önce durdurması, Myanmar halkının huzur ve güvenliği için taraflar arasında yapıcı diyalog ortamının başlatılması, ASEAN'ın tayin edeceği özel temsilcinin Myanmar'daki diyalog sürecine aracılık etmesi, Myanmar'a insani yardımın güvenli şekilde ulaştırılmasına müsaade edilmesi ve ASEAN'ın tayin edeceği özel temsilcinin, beraberindeki delegeyle Myanmar'ı ziyaret etmesi ve krizin muhatabı olan taraflarla görüşmesi yer alıyordu.

GÜNEY ÇİN DENİZİ ANLAŞMAZLIĞINDA "BÖLGEDE BARIŞI KORUMA" VURGUSUNUN YENİLENMESİ BEKLENİYOR



Toplantının bir diğer gündem maddesi olan Güney Çin Denizi anlaşmazlığına ilişkin, ASEAN dışişleri bakanlarının "anlaşmazlıkları karmaşıklaştıracak veya tırmandıracak, bölgede barış ve istikrarı etkileyecek faaliyetlerin yürütülmemesi" çağrısını yinelemeleri bekleniyor.

ASEAN dışişleri bakanları konuya ilişkin daha önce yayımladıkları taslak bildiride, bölgede gerilimlere yol açabilecek ve bölgesel barış, güvenlik ve istikrarı baltalayabilecek artan silahlanma yarışı ve deniz gücü projeksiyonu hakkında endişelerini dile getirmişti.

Çin, 1947'de yayımladığı haritayla egemenlik ihtilaflarının yaşandığı Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde hak iddiasında bulunurken, yeraltı kaynakları açısından zengin bölgede başta Filipinler olmak üzere aralarında Vietnam, Brunei ve Malezya'nın da bulunduğu komşu ülkelerle egemenlik tartışmaları yaşıyor.

Pekin yönetiminin, Güney Çin Denizi'ndeki egemenlik iddiasına dayanarak adalara üsler inşa etmesine, bölge ülkelerinin yanı sıra ABD de karşı çıkıyor.