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11 Şubat 2022 Cuma 22:53:00 - Güncelleme:11 Şubat 2022 Cuma 22:55:00

ABD: Rusya, Olimpiyatlar bitmeden Ukrayna'yı işgal edebilir

Kaynak: AA

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ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Çin Olimpiyatları bitmeden Rusya'nın Ukrayna'yı işgale başlayabileceğini söyledi.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı, Rusların Ukrayna'ya önce hava ve füze saldırıları yapıp ardından kara operasyonuyla işgali sürdürmesini beklediklerini söyledi.

Sullivan, Ukrayna'da işgalin her an başlayabileceğini, Amerikalıların derhal ülkeyi terk etmesi gerektiğini ve işgal durumunda tahliye operasyonu yapmayacaklarının altını çizdi.

Sullivan, vatandaşlarının 24 ila 48 saat içinde Ukrayna'yı terk etmeleri gerektiğinin altını çizdi.

"Amerikalılar ve Ruslar birbirine ateş açarsa bu dünya savaşı olur"

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'daki Amerikalıların ülkeyi derhal terk etmesi çağrısı yapmıştı.

Biden, tahliye için bu ülkeye asker göndermeyeceklerinin altını çizmiş ve "Amerikalılar ve Ruslar birbirine ateş açarlarsa bu bir dünya savaşı olur." demişti.

PEKİN OLİMPİYATLARI

2022 Pekin Kış Olimpiyatları 4 Şubat'ta başladı, 20 Şubat'ta sona erecek.

ABD AVRUPA'DAN SORUMLU 6. FİLO BÖLGESİNE 4 MUHRİP GEMİSİ GÖNDERİYOR

ABD Donanması, Rusya-Ukrayna geriliminin tırmanması üzerine Avrupa'dan sorumlu 6. Filo bölgesine 4 muhrip gemisi gönderiyor.

Etiketler : ABD pekin Kış Olimpiyatları rusya
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