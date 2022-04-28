VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Pentagon: Afganistan'da 7 milyar dolar değerinde teçhizat kaldı
Ukrayna'nın başkenti Kiev'de patlama sesleri duyuldu
ABD: Rusya Merkez Bankasının fonlarına el konulabilir
Çavuşoğlu: Panama Latin Amerika'daki en önemli ortaklarımızdan biridir
Radyasyon, alzaymır hastalığında artışa neden olabilir
Milli helikopter motoru 2023'te insanlı uçuş testlerine başlayacak
Türkiye'de 2 bin 256 kişinin testi pozitif çıktı
Ermenistan ile normalleşme süreci: Görüşme 3 Mayıs'ta
İngiltere'den mesaj: NATO askeri güç olarak Rusya'dan daha üstün
Gazprom 2021'de rekor kar
Biden: Rus oligarkların mülklerine el koyacağız
Dışişleri'nden Yunanistan'ın iddialarına yalanlama
Başkan Erdoğan, Suudi Arabistan'a gitti
Ramazan Bayramı öncesi gıda denetimleri artırıldı
Savaşta yeni bir aşama başlayabilir!
Takasının detayları ortaya çıktı
Türkiye'de 50 milyar dolarlık rezerv! Elmastan 10 bin kat daha nadir
Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na tepki
Libyalı siyasetçiden Türkiye'ye övgü
Gözler yeniden Türk SİHA'larına çevrildi
Başkan Erdoğan Putin ile telefonda görüştü
Noterler en yoğun mesaiyi araç satışına harcadı
TEKNOFEST Karadeniz'e Muhteşem İlgi Teknoloji Yarışmalarında 500.000'den Fazla Yarışmacı En...
Sancaktepe'de hücre evinde 5 kilogram patlayıcı ele geçirildi
28 Nisan 2022 Perşembe 21:47:00 - Güncelleme:28 Nisan 2022 Perşembe 21:47:00

ABD: Rusya Merkez Bankasının fonlarına el konulabilir

Kaynak: AA

ABONE OL

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Rus oligarkların varlıklarının yanı sıra Rusya Merkez Bankasının dondurulan fonlarına da el konulabileceğini ve bunların Ukrayna için kullanılabileceğini söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesinde katıldığı bütçe oturumunda ABD yönetiminin Rusya'ya yönelik önlemlerini değerlendirdi.

Blinken, "Rus oligarkların varlıklarına, yatlarına, villalarına ve banka hesaplarına el koymayı konuşuyoruz. Eğer bu prensibi kabul edersek bu devlet varlıklarına da uygulanabilir mi? Zira Rus Merkez Bankasına ait çok daha yüksek miktarda para dondurulmuş durumda" şeklindeki soruya, "Kısaca söylemek gerekirse evet" diye yanıt verdi.

''Hukukçularımızdan çalışmalarını istediğimiz bir şey''

Blinken, sözlerine, "Bu bizim hukukçularımızdan çalışmalarını istediğimiz bir şey; bu varlıklara el konulabilmesi için potansiyel olarak hangi yetkilerin olması gerekiyor? Ancak sadece bunlara el konulması için değil, aynı zamanda bu varlıkların Kongre üyesi Wilson'ın önerdiği şekilde kullanılması konusuna da bakıyorlar" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, Rus oligarklara ait varlıklara el konulması ve bunların Ukrayna için kullanılması konusunda yönetime daha geniş yetkiler tanıyan adımlar attıklarını ve Kongre ile bu konuda müşterek şekilde çalıştıklarını açıklamıştı.

Etiketler : ABD Joe Biden Rus oligark
Takipten çıkması onun tercihi

Takipten çıkması onun tercihi
Sesinden ameliyat oldu

Sesinden ameliyat oldu
Tatil açılışını Bali'de yaptı: Tüm yaz gezip eğlenecek

Tatil açılışını Bali'de yaptı: Tüm yaz gezip eğlenecek
Her zaman çiçek alır

Her zaman çiçek alır
Setimiz çok eğlenceli

Setimiz çok eğlenceli
Babalar Günü'ne özel plak

Babalar Günü'ne özel plak
Barış'ın en yakın arkadaşını canlandıracak

Barış'ın en yakın arkadaşını canlandıracak
Baba- kız günü

Baba- kız günü
Can dostu ana kucağında

Can dostu ana kucağında

EN ÇOK OKUNAN HABERLER