ABD-Rusya krizinde sıcak gelişme!

Ukrayna'ya "Rusya'nın agresifliğine karşı yanınızdayız" mesajı veren ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, "ABD'nin Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne olan bağlılığını" bir kez daha teyit etti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Blinken ile Ukraynalı mevkidaşı Dmitro Kuleba arasındaki telefon görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Bakan Blinken, Rusya'nın Donbas ve Kırım'da devam eden agresifliği karşısında Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne olan sarsılmaz bağlılığını yeniden teyit etti." ifadesine yer verildi.

Açıklamaya göre Ukrayna'nın doğusundaki gerginlik konusunda endişesini dile getiren Blinken, hayatını kaybeden Ukraynalı askerler için başsağlığı diledi.

Ukrayna'daki demokratik kurumların güçlendirilmesi ve hukukun üstünlüğünün korunmasına vurgu yapan Blinken, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ve iklim değişikliğiyle mücadele gibi başlıklarda iş birliğini sürdürme konusunda mutabık kaldı.

Donbas'ın Şumı bölgesinde 26 Mart'ta Rusya yanlısı ayrılıkçıların açtığı ateş sonucu 4 Ukrayna askeri ölmüştü.

Bölgede sözde bağımsızlığını ilan eden Rusya yanlısı ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana süren çatışmalarda 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.