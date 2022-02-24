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24 Şubat 2022 Perşembe 19:24:00 - Güncelleme:24 Şubat 2022 Perşembe 19:24:00

ABD: Rus askerleri Kiev'e doğru ilerliyor

Kaynak: AA / Star Gazetesi

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ABD Savunma Bakanlığı yetkilisi, Rusya'nın saldırılarda 75 savaş uçağı kullandığını söyleyerek, Rus askerlerinin Kiev'e doğru ilerlediğini açıkladı.

ABD Savunma Bakanlığından bir yetkilinin açıklamasına göre, Rus birlikleri Belarus üzerinden Kiev'e doğru 3 hat üzerinden ilerlemeye başladı.

Saldırıda 75 savaş uçağı kullandığı ancak Amfibi saldırıları gerçekleştiğine dair bir işaret olmadığı ifade edildi.

Kiev'in yanı sıra Harkov, Kramatorsk, Mariupol, Mykolaiv, Odesa kentlerinde art arda patlamalar yaşandı.

Yerel Ukraynalı yetkililer, Rusya'nın işgal harekatının başladığını, patlama seslerinin füze saldırılarından kaynaklandığını açıkladı.

Saldırılarda nerelerin vurulduğuna veya can kaybı olup olmadığına dair bir bilgi verilmedi.

Rus askerlerinin, ayrılıkçı bölgelerin ötesine geçip geçmediğine ilişkin bir açıklama yapılmadı.

(SICAK GELİŞME)... ABD Savunma Bakanlığı yetkilisi, Rusya'nın saldırılarda 75 savaş uçağı kullandığını söyleyerek, Rus askerlerinin Kiev'e doğru ilerlediğini açıkladı.

Etiketler : rusya ukrayna kiev
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