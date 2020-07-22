  • BIST
    118080
  • Dolar
    6,8515
  • Euro
    7,9279
  • Altın
    411,2800
İstanbul
22 / 28
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Demiryolu iş otosunun çarptığı kişi ağır yaralandı
ABD, refakatsiz göçmen çocukları haftalarca gözaltında tutuyor
California Kovid-19'da New York'u geçti
GİGDER, 2023'te uluslararası yatırımcıya 15 milyar dolarlık konut satışı hedefliyor
Yüksek Askeri Şura, Başkan Erdoğan başkanlığında yarın toplanacak
Yazar Asım Gültekin vefat etti
Bakan Koca'dan Kurban Bayramı için kritik uyarılar: Hiçbir şekilde olmamalıdır
Bakan Selçuk: 31 Ağustos'ta okulları açmaya hazırız
İran-ABD hattı kızışıyor: Kasım Süleymani için alacağımız çok daha ağır intikam yolda
Fransa'da 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 7 kişi hayatını kaybetti
Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı ölümler ve vaka sayıları artıyor
CHP'li İmamoğlu'na tepkiler çığ gibi büyüyor!
Sağlık Bakanlığının Kovid-19 sayfası 270 milyon kez ziyaret edildi
Azerbaycan ordusu duyurdu! İmha edildi
Elektrik tellerine temas eden saman yüklü kamyon yandı
Altun: Bu coğrafyada Türkiye'ye rağmen elde edilecek hiçbir kazanım yoktur
'Ayasofya Cami-i Şerifi Sempozyumu'nun detayları belli oldu
329,4 milyon lira çiğ süt destek ödemesi cuma günü yatırılacak
Bakan Koca koronavirüs salgınında son durumu açıkladı!
İçişleri Bakanlığı duyurdu: İkna yoluyla teslim olan terörist sayısı 116'ya yükseldi
HDP'li Belediye Başkanı Mehmet Demir tutuklandı
Eşini defalarca kez bıçaklayıp, 'intihar etti' iddiasıyla sağlık ekiplerini aradı
Pınar Gültekin'in cenazesi Bitlis'te defnedildi
Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi
22 Temmuz 2020 Çarşamba 23:25:00 - Güncelleme:22 Temmuz 2020 Çarşamba 23:25:00

ABD, refakatsiz göçmen çocukları haftalarca gözaltında tutuyor

ABONE OL

ABD'nin aralarında 1 yaşındaki bebeklerin de olduğu refakatsiz göçmen çocukları, sınır dışı etmeden önce haftalarca otellerde gözaltında tuttuğu belirtildi.

AP'nin ulaştığı kayıtlara göre, göçmen çocuklar, ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Birimi (ICE) adına çalışan özel bir kurum tarafından gözaltında tutuldukları Arizona eyaleti ve Texas-Mexico sınırındaki 3 otele götürüldü.

Devlet sığınma evlerinde çocuklar için 10 binden fazla yatak bulunmasına rağmen söz konusu oteller göçmen çocukların gözaltında tutulması için 200 kere kullanıldı.

Gözaltında tutulan göçmen çocuklar arasında 1 yaşında 2 bebek ve yaşları 3 ile 5 arasında çocuklar da bulunuyor.

Federal kaçakçılığı önleme yasasına göre, göçmen çocukların sığınma evlerine yerleştirilmesi gerekiyor.

'REFAKATSİZ EN AZ 1000 GÖÇMEN ÇOCUK SINIR DIŞI EDİLDİ'

Uzmanlar, göçmen çocukların bakımı için uygun şartlara sahip olmayan otellerin kullanılmasının, onları travma riskiyle karşı karşıya bırakabileceği uyarısında bulunuyor.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonundan (UNICEF) 21 Mayıs'ta yapılan açıklamada, ABD'nin yeni tip koronavirüs (KOVID-19) salgını riskine rağmen marttan itibaren refakatsiz en az 1000 göçmen çocuğu sınır dışı ederek, Meksika, El Salvador, Guatemala ve Honduras'a gönderdiği belirtilmişti.

Mart ayında, ABD'nin KOVID-19 ile mücadele çerçevesinde ülkenin güney sınırından yasa dışı yollarla geçen herkesi Meksika'ya geri göndermeyi planladığı iddia edilmişti.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER