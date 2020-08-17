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17 Ağustos 2020 Pazartesi 21:55:00 - Güncelleme:17 Ağustos 2020 Pazartesi 21:55:00

ABD Posta Servisi Beyaz Saray-Demokratlar geriliminin yeni odak noktası oldu

Kaynak: AA

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ABD'de, Kovid-19 nedeniyle 3 Kasım'daki seçimlerin "posta yoluyla" yapılması tartışmaları sürerken, devlete ait ABD Posta Servisine (USPS) sağlanan fonlar da gündeme oturdu.

ABD'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 3 Kasım'daki seçimlerin "posta yoluyla" yapılması tartışmaları sürerken, devlete ait ABD Posta Servisine (USPS) sağlanan fonlar da gündeme oturdu.

ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım'daki başkanlık seçimlerinin "posta yoluyla oy" yöntemiyle yapılması durumunda seçimlere "şaibe karışacağı" yönündeki görüşünde ısrar ederken, USPS'ye sağlanan fonlar tartışma konusu oldu.

Trump, 12 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, USPS'ye verilmesi planlanan 25 milyar dolarlık acil durum fonunu ve Kovid-19'a karşı yeni teşvik paketinde talep edilen 3 milyar dolarlık fonu sağlamayacaklarını söyledi.

Trump, hafta sonu yaptığı açıklamalarda Demokratlar'ın teşvik paketindeki bazı noktalarda kendileriyle mutabık kalması durumunda bu fonu verebileceklerini kaydetti.

Trump, bugün Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada ise USPS'nin son 50 yıldır "çok kötü" yönetildiğini, amaçlarının bu kurumun artık zarar etmekten kurtulması olduğunu dile getirdi.

USPS'ye sağlanan fonların kesilmesinin, bu kuruma "iyilik" olduğunu savunan Trump, paranın gerçekten hizmet edenlere gittiğinden emin olmak istediklerinin altını çizdi.

TEMSİLCİLER MECLİSİ, USPS İÇİN TATİLDEN DÖNÜYOR

Demokratların çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ise dün yaptığı açıklamada, USPS'ye yönelik bir bütçe teklifini gündeme aldığını aktararak, normalde eylülde tatili sona erecek Temsilciler Meclisi üyelerini Washington DC'ye çağırdı.

Demokratların bu hafta içinde USPS'ye fon sağlayan yasa tasarısını mecliste görüşerek geçirmesi bekleniyor.

25 MİLYAR DOLAR FON SAĞLANMASI TALEP EDİLMİŞTİ

Demokratlar, yeni teşvik paketi kapsamında, USPS'ye 25 milyar dolar fon sağlanmasını talep etmişti.

Ayrıca 3 Kasım seçimlerinin posta yoluyla yapılmasını sağlamak için bu kuruma 3,5 milyar dolar ek yardım yapılması istenmişti.

Cumhuriyetçilerin, başta bu konu olmak üzere birçok konuda Demokratlar ile anlaşamamasının ardından teşvik paketi görüşmeleri tıkanmıştı.

Öte yandan Cumhuriyetçilere sağladığı destekle bilinen USPS Başkanı Louis DeJoy'un geçen haftalarda kurumda yaptığı fazla mesai ücretlerinin kesilmesi gibi düzenlemeler de kurumu tartışmaların odağına getirmişti.

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