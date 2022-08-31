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31 Ağustos 2022 Çarşamba 19:16:00 - Güncelleme:31 Ağustos 2022 Çarşamba 19:17:00

ABD, Pfizer-BioNTech ve Moderna'nın güncellenmiş Kovid-19 aşılarını onayladı

Kaynak: AA

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ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Pfizer-BioNTech ve Moderna'nın güncellenmiş güçlendirici COVID-19 aşılarının kullanılmasına onay verdiğini açıkladı.

FDA'nın internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, "Bugün, ABD Gıda ve İlaç Dairesi, Moderna ve Pfizer-BioNTech COVID-19 aşılarının acil kullanım yetkilendirmelerinde değişiklik yaparak aşıların iki aşamalı formülasyonunun en az iki ay süreyle tek bir takviye dozu olarak kullanılmasına izin verdi." ifadesi yer aldı.

Bununla birlikte FDA, Pfizer'in modifiye güçlendiricisini 12 yaş ve üzeri kişiler için yetkilendirirken, Moderna'nın aşısını 18 yaş ve üstüyle sınırlandırdı.

Onaylanan güçlendiricilerin, ilk iki doz aşılarını ve destek aşılarını en az iki ay önce yaptıranlar için uygun olduğu kaydedildi.

İki firmanın takviye dozlarının, BA.5 Omicron alt varyantını hedeflediği aktarıldı.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), BA.5 Omicron alt varyantının, ABD'deki tüm yeni COVID-19 vakalarının yaklaşık yüzde 90'ını oluşturduğunu bildirdi.

Aşıların uygulanabilmesi için CDC Direktörü Rochelle Walensky tarafından da onaylanması gerekiyor.

Etiketler : internet sitesi ABD takviye dozları
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