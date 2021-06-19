ABD, Orta Doğu'daki askeri varlığını azaltıyor

Pentagon sözcülüğünden AA'ya yapılan yazılı açıklamada, Savunma Bakanı'nın, ABD Merkez Komutanlığına bu yaz, Orta Doğu'daki bazı ülkelerden başta hava savunma varlıkları olmak üzere belirli güç ve ekipman çekmesi talimatını verdiği kaydedildi.

Bu varlıkların bir kısmının bakım ve onarım için ABD'ye döneceği, bazılarının da diğer bölgelere yeniden konuşlandırılacağı belirtilen açıklamada, operasyonel güvenlik için çekilme hakkında ayrıntı verilmeyeceği belirtildi.

Açıklamada, bu kararın bölgedeki ev sahibi ülkelerle yakın iş birliği içinde alındığı bildirilerek, bu değişikliklerin ABD'nin ulusal güvenlik çıkarlarını olumsuz etkilemeyeceği ve bölgedeki tehditlere karşılık verebilecek uygun bir kuvvet duruşunun devam edeceği belirtildi.

Wall Street Journal gazetesi dün ismi açıklanmayan yetkililere dayandırdığı haberinde, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Afganistan'dan sonra Kuveyt, Irak, Ürdün ve Suudi Arabistan'da da askeri varlığını önemli ölçüde azaltmaya başladığını duyurmuştu.

Haberde, yüzlerce askerin de bölgeden çekileceği ifade edilirken şu ana kadar çekilen ekipmanın büyük ölçüde Suudi Arabistan'dan geldiği belirtilmişti.

ABD, bölgede artan İran tehdidi gerekçesiyle Ocak 2020'de Irak ve Kuveyt'e Patriot sistemleri sevk etmişti.