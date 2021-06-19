  • BIST
    1391.06
  • Dolar
    8,7540
  • Euro
    10,3906
  • Altın
    495,6700
İstanbul
17 / 22
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Sınırda biri PKK'lı 4 kişi yakalandı
Türkiye'de son 24 saatte 5 bin 480 yeni vaka
Pek çok bölgede gök gürültülü sağanak bekleniyor
ABD, Orta Doğu'daki askeri varlığını azaltıyor
5 milyon doz Sinovac aşısı Türkiye'de
DSÖ'den 'Kovid-19 Delta varyantı' uyarısı
ABD'de Kovid-19 salgınından ölenlerin sayısı 601 bin 574'e yükseldi
Köylere mutluluk götüren öğretmenler
Kızılay'ın gönüllü ordusu büyüyor
Salda Gölü atlı jandarmaya emanet
'Vefa'lı yıl dönümü
Aşı randevularında yaş sınırı 30'a indi
Cumhurbaşkanlığı'ndan 'kripto para' uyarısı: Resmi banka hesaplarında saklanmalı
Başkan Erdoğan'dan Reisi'ye tebrik mesajı
FETÖ firarisi eski emniyet müdürü, 'gaybubet evi'ne giderken yakalandı
4 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi
İstanbul Kartal'da 3,9 büyüklüğünde deprem
Demet'in vücudu Carla'dan
‘Kırmızı Oda'ya veda
40 sene İlker'i beklemiş
Dolandırıcıyı yakalattı
Başkan Erdoğan'dan KDV desteği sinyali
Zürafadan daha uzun gergedanlar varmış
AK Parti Hazro İlçe Başkanı Mehmetoğlu'nun kardeşi otomobiline silahlı saldırı: "Terörden şüpheleniy...
19 Haziran 2021 Cumartesi 18:38:00 - Güncelleme:19 Haziran 2021 Cumartesi 18:39:00

ABD, Orta Doğu'daki askeri varlığını azaltıyor

ABONE OL

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Orta Doğu'da konuşlu yüzlerce askerle savaş uçakları ve hava savunma sistemlerinin geri çekileceği yönündeki haberleri teyit etti.

Pentagon sözcülüğünden AA'ya yapılan yazılı açıklamada, Savunma Bakanı'nın, ABD Merkez Komutanlığına bu yaz, Orta Doğu'daki bazı ülkelerden başta hava savunma varlıkları olmak üzere belirli güç ve ekipman çekmesi talimatını verdiği kaydedildi.

Bu varlıkların bir kısmının bakım ve onarım için ABD'ye döneceği, bazılarının da diğer bölgelere yeniden konuşlandırılacağı belirtilen açıklamada, operasyonel güvenlik için çekilme hakkında ayrıntı verilmeyeceği belirtildi.

Açıklamada, bu kararın bölgedeki ev sahibi ülkelerle yakın iş birliği içinde alındığı bildirilerek, bu değişikliklerin ABD'nin ulusal güvenlik çıkarlarını olumsuz etkilemeyeceği ve bölgedeki tehditlere karşılık verebilecek uygun bir kuvvet duruşunun devam edeceği belirtildi.

Wall Street Journal gazetesi dün ismi açıklanmayan yetkililere dayandırdığı haberinde, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Afganistan'dan sonra Kuveyt, Irak, Ürdün ve Suudi Arabistan'da da askeri varlığını önemli ölçüde azaltmaya başladığını duyurmuştu.

Haberde, yüzlerce askerin de bölgeden çekileceği ifade edilirken şu ana kadar çekilen ekipmanın büyük ölçüde Suudi Arabistan'dan geldiği belirtilmişti.

ABD, bölgede artan İran tehdidi gerekçesiyle Ocak 2020'de Irak ve Kuveyt'e Patriot sistemleri sevk etmişti.

Etiketler : Pentagon sözcülüğü ABD İran
İyi ki doğdun ‘bayan'

İyi ki doğdun ‘bayan'
Kız bebek geliyor

Kız bebek geliyor
Çalışabildiğim için şanslıyımm

Çalışabildiğim için şanslıyımm
Yaz gününde çizme

Yaz gününde çizme
Doğum yapana kadar sahnelerde

Doğum yapana kadar sahnelerde
Rolüyle sınırları aştı

Rolüyle sınırları aştı
Hatası 30 saat uçurdu

Hatası 30 saat uçurdu
24 Haziran'da ‘Kazara Aşk'

24 Haziran'da ‘Kazara Aşk'
Florida'da yorgunluk atıyorlar

Florida'da yorgunluk atıyorlar

EN ÇOK OKUNAN HABERLER