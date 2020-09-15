15 Eylül 2020 Salı 12:51:00 - Güncelleme:15 Eylül 2020 Salı 13:26:00
Suriye'de ABD'ye ait askeri helikopter düştü iddiasına yalanlama
Kaynak: DHA
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Suriye'de rejimin resmi haber ajansı SANA, Suriye'nin kuzeyinde ABD'ye ait bir askeri helikopterin düştüğünü duyurdu. Ancak ABD öncülüğündeki Uluslararası Koalisyon'dan yapılan açıklamada, haber yalanlandı.
Suriye'de rejime ait resmi haber ajansı SANA, Suriye'nin kuzeyinde Hasiçi şehrinde ABD'ye ait bir askeri helikopterin düştüğünü açıkladı. Haberde, helikopterin tipi ve kazanın nedeninin henüz bilinmediği kaydedilirken, ABD öncülüğündeki Uluslararası Koalisyonu haberi yalanlandı.
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