Suriye'de ABD'ye ait askeri helikopter düştü iddiasına yalanlama

Suriye'de rejime ait resmi haber ajansı SANA, Suriye'nin kuzeyinde Hasiçi şehrinde ABD'ye ait bir askeri helikopterin düştüğünü açıkladı. Haberde, helikopterin tipi ve kazanın nedeninin henüz bilinmediği kaydedilirken, ABD öncülüğündeki Uluslararası Koalisyonu haberi yalanlandı.