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20 Haziran 2019 12:46 | Perşembe

ABD ordusu, çoğu ülkeden daha fazla hidrokarbon tüketiyor

Araştırmacılar, ABD ordusunun çoğu ülkeden daha fazla hidrokarbon tükettiğini, bu durumun küresel ısınmayla mücadelede büyük etkisi olduğunu belirtiyor.

TM Dijital Haber Merkezi

Durham Üniversitesi ve Lancaster Üniversitesi'nden sosyal bilimciler tarafından yapılan araştırmalar, ABD ordusunun tarihteki en büyük iklim kirleticilerinden biri olduğunu, çoğu ülkeden daha fazla sıvı yakıt tükettiğini ve CO2e (karbon dioksit eşdeğeri) ürettiğini gösteriyor.

Sera gazı (GHG) muhasebesinin çoğunluğu rutin olarak ABD ordusuna değil, sivil enerji kullanımına ve yakıt tüketimine odaklanmaktadır. İngiliz Coğrafyacılar Enstitüsünde yayımlanan bu yeni çalışma, ABD ordusunun iklim değişikliği üzerindeki etkisinin bir kısmını küresel lojistik tedarik zincirlerinin eleştirel analizi ile hesaplıyor.

Araştırma, ABD ordusunun sera gazı emisyonları hakkında bağımsız bir kamu değerlendirmesi sağlıyor. Eğer ABD ordusu bir ulus devlet olsaydı, bunun yalnızca yakıt kullanımından kaynaklanan emisyonları hesaba katması halinde, dünyadaki en büyük 47. sera gazı üreten ülke olacağını bildirdi.

Lancaster Üniversitesi Çevre Merkezinden Dr. Patrick Bigger, “ABD ordusu, iklim değişikliğinin potansiyel sonuçlarından bağışıklık kazanmadı, başka tehditleri daha da kötüleştirebilecek bir tehdit çarpanı olarak kabul etti ve aynı zamanda bu soruna katkısını görmezden geliyor.” dedi.

Raporun diğer önemli bulguları arasında ise şunlar yer alıyor:

ABD ordusu yalnızca 2017'de, günde yaklaşık 269 bin 230 varil petrol satın aldı ve bu yakıtları yakmak suretiyle doğaya 25 bin kt-CO2e saldı.

Sadece 2017 yılında, Hava Kuvvetleri 4,9 milyar, Donanma 2,8 milyar, ordu 947 milyon dolar ve Deniz Kuvvetleri 36 milyon dolarlık yakıt aldı.

ABD ordusu bir ülke olsaydı, 2014 Dünya Bankası ülkesi sıvı yakıt tüketimi, 2015 ABD askeri sıvı yakıt tüketimi ile karşılaştırılırken küresel ligdeki yakıt alım tablosunda Peru ve Portekiz arasında yer alacaktı.

Hava Kuvvetleri, ABD donanmasının 7.800 kt CO2e değerinin neredeyse iki katı olan 13.000 kt CO2e ile en büyük sera gazı yayıcısıdır. En kirletici yakıt türlerini kullanmaya ek olarak, Hava Kuvvetleri ve donanma da en büyük yakıt alıcılarıdır.

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