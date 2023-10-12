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12 Ekim 2023 Perşembe 03:36:00 - Güncelleme:12 Ekim 2023 Perşembe 03:36:00

ABD, Netanyahu'yu yalanladı: Mısır saldırılardan 3 gün önce İsraillileri uyarmıştı

Kaynak: İHA

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ABD Temsilciler Meclisi Dışişleri Komitesi Başkanı Michael McCaul, Hamas'ın saldırılarından 3 gün önce Mısır'ın İsrail'i uyardığını belirterek, "Mısır'ın 3 gün önce İsraillileri böyle bir olayın olabileceği konusunda uyardığını biliyoruz." dedi.

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalar şiddetini artırarak devam ediyor.

Gazze'deki sivil yerleşimlere İsrail'in bomba yağdırması sonucu yüzlerce masum insan yaşamını yitirdi.

Mısır istihbaratı: İsraillileri defalarca uyardık ama hafife aldılar

Saldırıların başladığı ilk günlerde ise Mısır istihbaratından, "İsrail'i saldırılardan önce uyardık ama uyarılarımızı hafife aldılar." açıklaması gelmişti.

Bu bilgiyi teyit edecek bir açıklama ise ABD Temsilciler Meclisi Dışişleri Komitesi Başkanı Michael McCaul'dan geldi.

ABD, Netanyahu'yu yalanladı: Mısır saldırılardan 3 gün önce İsraillileri uyarmıştı

"Mısır saldırılardan 3 gün önce İsrail'i uyardı"

Caul, Mısır'ın saldırılar konusunda İsrail'i uyardığını açıkladı.

McCaul, "Mısır'ın 3 gün önce İsraillileri böyle bir olayın olabileceği konusunda uyardığını biliyoruz. Çok fazla detaya girmek istemiyorum ama bir uyarı verildi. Sanırım sorun hangi seviyede olduğuydu" dedi.

Netanyahu, Mısır uyarılarına yönelik haberleri yalanlamıştı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, geçtiğimiz günlerde yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, Mısır'ın saldırıdan önce İsrail'i uyardığı yönündeki haberlere değinmiş, söz konusu haberleri yalanlayarak böyle bir uyarının olmadığını belirtmişti.

Etiketler : ABD israil netahyahu
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