ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığından İsrail semalarında provokatif F-35 tatbikatı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Hava Kuvvetlerinden (AFCENT) yapılan yazılı açıklamada, ABD-İsrail ülke hava kuvvetleri tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen ve F-35 uçaklarının ağırlıklı rol aldığı "Enduring Lightening III" tatbikatını tamamladıklarını bildirdi.

Açıklamada tanker ve radar uçaklarının yanı sıra F-16 uçaklarının tatbikatta düşman uçakları rolünde tatbikata katıldığı bilgisine yer verildi.