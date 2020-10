ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığından İsrail semalarında provokatif F-35 tatbikatı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Hava Kuvvetlerinden (AFCENT) yapılan yazılı açıklamada, ABD-İsrail ülke hava kuvvetleri tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen ve F-35 uçaklarının ağırlıklı rol aldığı "Enduring Lightening III" tatbikatını tamamladıklarını bildirdi.

Açıklamada tanker ve radar uçaklarının yanı sıra F-16 uçaklarının tatbikatta düşman uçakları rolünde tatbikata katıldığı bilgisine yer verildi.

⚡️ U.S. Air Forces Central and the Israeli Air Force conducted exercise "Enduring Lightning III" on Oct. 12 in the skies over Israel. It is the third joint exercise between the two countries involving the F-35.#ResolutePartnerships #F35Lightninghttps://t.co/6Q7drEFGI7 pic.twitter.com/tdvoG4yIxx