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14 Ekim 2020 Çarşamba 18:52:00 - Güncelleme:14 Ekim 2020 Çarşamba 19:08:00

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığından İsrail semalarında provokatif F-35 tatbikatı

Kaynak: AA

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ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Amerikan F-35 uçaklarının İsrail F-35 uçakları ile İsrail hava sahasında ortak tatbikat icra ettiğini açıkladı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Hava Kuvvetlerinden (AFCENT) yapılan yazılı açıklamada, ABD-İsrail ülke hava kuvvetleri tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen ve F-35 uçaklarının ağırlıklı rol aldığı "Enduring Lightening III" tatbikatını tamamladıklarını bildirdi.

Açıklamada tanker ve radar uçaklarının yanı sıra F-16 uçaklarının tatbikatta düşman uçakları rolünde tatbikata katıldığı bilgisine yer verildi.

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