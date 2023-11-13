VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları açıklandı
"İsrail'in yapmış olduğu soykırım için en iyi boykot ürünlerini tüketmemektir"
Emlak Katılım, aktif büyüklüğünü 150,7 milyar TL'ye çıkardı
Küresel piyasalar haftaya temkinli başladı
FETÖ'nün kamu mahrem yapılanması soruşturmasında 19 gözaltı kararı
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Suriye'de hava operasyonları düzenledi
13 Kasım 2023 Pazartesi 09:45:00 - Güncelleme:13 Kasım 2023 Pazartesi 09:45:00

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Suriye'de hava operasyonları düzenledi

Kaynak: AA

ABONE OL

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Suriye'de İran'a yakın gruplara hava saldırıları düzenlediğini bildirdi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, ABD Merkez Kuvvetler Komutanı General Michael Erik Kurilla, hava saldırılarının İran Devrimi Muhafızları Ordusu (IRGC) ve ona yakın grupların kullandığı Suriye'nin Ebu Kemal ve Mayadin kentleri civarındaki tesislere yapıldığını kaydetti.

Açıklamada, "ABD kendisini, personelini ve çıkarlarını savunmaya devam edecektir." ifadesi yer aldı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) da yaptığı yazılı açıklamada, Irak ve Suriye'de ABD personeline yönelik devam eden saldırılara karşı Suriye'nin doğusunda IRGC'ye ve ona yakın gruplarca kullanılan tesislere hava saldırıları düzenlendiğini teyit etti.

Açıklamada, vurulan hedeflerden birinin eğitim tesisi, diğerinin de sığınak olduğu kaydedildi.

Etiketler : centcom suriye hava operasyonları
Platformlarda ‘Enerci' yasağı

Platformlarda ‘Enerci' yasağı
Setlere geri dönüyor

Setlere geri dönüyor
Yapımcılar eski oyuncuları unuttu

Yapımcılar eski oyuncuları unuttu
Ölümden döndü

Ölümden döndü
50 milyon mutluluğu

50 milyon mutluluğu
Zerrin Özer'in çifte mutluluğu

Zerrin Özer'in çifte mutluluğu
Sahnede aşka geldi: Hadiseli kapanış

Sahnede aşka geldi: Hadiseli kapanış
Hayali Harbiye sahnesi

Hayali Harbiye sahnesi
Ayrılmadılar

Ayrılmadılar

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX