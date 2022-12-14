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14 Aralık 2022 Çarşamba 22:21:00 - Güncelleme:14 Aralık 2022 Çarşamba 22:21:00

ABD Meksika'dan gelecek yasa dışı göçmen akınından endişeli

Kaynak: AA

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ABD'nin California Valisi Gavin Newsom, eski Başkan Donald Trump döneminde yürürlüğe giren sıkı göçmenlik politikasının kaldırılması sonrasında Meksika'dan gelebilecek göçmen akınına karşı uyarıda bulundu.

Newsom, yasa dışı göçmenlik politikalarının "işe yaramadığını" ve ABD hükümetinin bu konuda "sorumluluk" alması gerektiğini söyledi.

Daha önce eyalet nüfusunun yüzde 27'sinin göçmenlerden oluştuğunu ifade eden Vali, ABD Başkanı Joe Biden'ın, Trump yönetiminin sınırlarda uyguladığı sıkı politikalarını tersine çevirme planının California'ya zarar verebileceğini belirtti.

Newsom eylül ayında, yasa dışı göçmenlere eyalet kimliği verilmesinin önünü açan yasa tasarısını imzalamış ve yine yasa dışı göçmenler dahil tüm düşük gelirli sakinleri kapsayan sağlık yardımlarını içeren 2022-2023 eyalet bütçesini onaylamıştı.

Biden yönetimi, Trump döneminde Kovid-19 salgını gerekçesiyle yürürlüğe konulan yasa dışı göçmenlerin sınır dışı edilme sürecinin hızlandırılmasına yönelik "Title 42" isimli kanunu 21 Aralık itibarıyla kaldırmaya hazırlanırken, İç Güvenlik Bakanlığı geçen ay, uygulamanın sona ermesi sonrasında Meksika sınırından günlük 9 ila 14 bin kişinin sınırı geçmeye çalışabileceği yönünde açıklamada bulunmuştu.

ABD Bölge Yargıcı Emmet Sullivan kasımda, Trump döneminin sınır uygulamasının "keyfi ve kaprisli" olduğunu öne sürerek, kaldırılması gerektiğine karar vermişti.

California Kamu Politikası Enstitüsüne göre, sadece California'da, eyalet nüfusunun yaklaşık yüzde 22'sini oluşturan 11 milyon yasa dışı göçmen bulunuyor.

Etiketler : ABD Meksika Valisi Gavin Newsom göçmen
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