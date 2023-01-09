ABD, Meksika ve Kanada'dan Lula'ya destek
Kaynak: AA
ABD Başkanı Joe Biden, Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador ve Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Brezilya'da eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro destekçilerinden aşırı sağcı yüzlerce kişinin Ulusal Kongreye baskın düzenlemesini kınadı.
Kuzey Amerika Liderler Zirvesi kapsamında Meksika'nın başkenti Mexico City'de bir araya gelen liderler, Brezilya'daki gelişmelere ilişkin ortak açıklama yayımladı.
Açıklamada, Kanada, Meksika ve ABD'nin "Brezilya demokrasisine ve barışçıl güç devrine yönelik 8 Ocak saldırılarını" kınadığını belirten liderler, "demokratik kurumlarını koruyan Brezilya'nın" yanında olduklarını kaydetti."Hükümetlerimiz Brezilya halkının özgür iradesini destekliyor." ifadesini kullanan üç lider, Brezilya Devlet Başkanı Luiz İnacio Lula da Silva ile çalışmayı dört gözle beklediklerinin altını çizdi.
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