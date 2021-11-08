ABD, Meksika ve Kanada sınırlarını 'tam aşılılara' açtı

ABD koronavirüs salgını nedeniyle zorunlu olmadığı müddetçe giriş çıkışlara izin vermediği Kanada ve Meksika sınırlarını açtı. 19 ayın ardından tam aşılı kişiler ülkeye girebilecek.

Beyaz Saray'ın duyurduğu yeni sınır politikası kapsamında, 19 aydır sadece zaruri geçişlere açık olan Kanada ve Meksika sınırları yolcu geçişine açıldı.

Bugünden itibaren Kovid-19'a karşı tam aşılı olan kişiler aşı kanıtlarını göstererek kara, hava ve deniz yoluyla ABD'ye giriş ve çıkış yapabilecek.

ABD yönetimi Kovid-19 salgını nedeniyle Mart 2020'de Kanada ve Meksika sınırlarını kapatmıştı.