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18 Şubat 2022 Cuma 13:15:00 - Güncelleme:18 Şubat 2022 Cuma 13:15:00

ABD medyası işgal için yeni tarih verdi!

Kaynak: TRT Haber

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ABD medyasında Rus işgali için yeni tarih verildi. Rusya'nın Ukrayna'yı işgale 20 Şubat'ta başlayabileceği iddia edildi.

Amerikan Politico gazetesi, analiz uzmanlarının görüşlerine dayanarak, Rusya'nın Ukrayna'yı işgale 20 Şubat'ta başlayabileceğini iddia etti.

Bu ayın başlarında, çok sayıda batılı medya kuruluşu, isimsiz yetkililerin ABD Başkanı Joe Biden'ın NATO bloğu üyelerini işgalin yakın olduğu konusunda uyardığı yönündeki iddialarını gerekçe göstererek, Rusya'nın 16 Şubat günü erken saatlerde Ukrayna'yı işgal etmeyi planladığını iddia etti.

Ancak bu tarih olaysız geçti ve Rusya askerleri çekmeye başladığını duyurdu. İngiltere ise Rus askerlerin çekilmediğini iddia etti.

TRT Haber'in Politico gazetesine dayandırdığı haberinde, "Rusya'nın 16 Şubat'ta Ukrayna'yı işgal etme ihtimali her zaman abartılmıştı. Gerçekten dikkat edilmesi gereken zaman dilimi, 20 Şubat'tan hemen sonra yaşanacaklar. Analistler bize, 16 Şubat saplantısının dikkatleri gerçekten önemli tarihlerden başka yöne çevirdiğini söylediler" ifadesine yer verildi.

TATBİKATLARIN VE OLİMPİYAT'IN BİTİŞ TARİHİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Rusya-Belarus tatbikatının 20 Şubat'ta biteceğini, bu yüzden bu tarihten sonraki dönemin önemli olduğunu öne süren gazete, Kremlin'in bu tarihten sonra atacağı adımların gerçek niyetlerini ortaya koyacağını savundu.

20 Şubat'ın ayrıca Pekin Kış Olimpiyat Oyunları'nın son günü olduğu kaydedilirken, Rusya'nın "Çin lideri Şi Cinping'i mutlu etmek için kapanış töreni bitmeden işgali başlatmayacağı" belirtildi.

Batı medyası daha önce, Şi Cinping'in Putin'den işgal için Pekin Kış Olimpiyat Oyunları'nın bitmesini beklemesini rica ettiği, Putin'in de bunu kabul ettiğini yazmıştı.

Etiketler : Amerikan Politico gazetesi RUSYA UKRAYNA NATO ABD
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