ABD, Maduro ve İran Savunma Bakanlığı'na yaptırım uygulama kararı aldı

ABD yönetimi, yeni bir yaptırım kararını daha kamuoyuyla paylaştı. Alınan yaptırım kararı ise ABD- İran arasındaki ilişkileri daha da gerginleştirecek. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun özellikle İran ile ilgili açıklamaları gündeme yine bomba gibi düştü.



ABD'DEN İRAN'A 'TAM BASKI' UYGULAMASI DEVAM EDECEK

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, alınan yeni yaptırım kararlarına ilişkin açıklamasında, İran yönetimi üzerinde "tam baskı" uygulamaya devam edeceklerini vurguladı. İran ile yapılan nükleer anlaşma kapsamında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) tarafından kaldırılan yaptırımları yeniden yürürlüğe soktuklarını hatırlatan Pompeo, Başkan Donald Trump liderliğinde İran'ın nükleer silahlara sahip olmaması için gerekli tüm tedbirleri alacaklarını belirtti.