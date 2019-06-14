ABD’li televizyon yıldızı Kim Kardashian Beyaz Saray’a geri dönüyor

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ABD’li magazin yıldızı ve televizyon sunucusu Kim Kardashian, eski hükümlülerin iş hayatına girebilmesi için Beyaz Saray’a gidiyor. Kardashian, eski hükümlülerin iş mülakatlarına kabul edilmesi ve iş hayatına girebilmesi için görüşmek gerçekleştirmek üzere ABD Başkanı Donald Trump ile görüşecek.

Associated Press’te yer alan habere göre, Kim Kardashian şunları kaydetti:

“Eski hükümlülerin işe alımı için Beyaz Saray’a gidiyorum. Devlet ve özel sektörün bu insanlar için oluşturulacak fırsatlar noktasında atacağı adımların bir parçası olmaktan da gurur duyuyorum.”

ABD’li televizyon yıldızı Kim Kardashian, daha önce birkaç kez daha Beyaz Saray’a gitmiş ve ülkenin adalet reformları noktasında temaslarda bulunmuştu. Bu kapsamda ABD Başkanı Trump ile görüşen Kardashian, uyuşturucu suçundan şartlı tahliyesi söz konusu olmaksızın ömür boyu hüküm giymiş olan Alice Marie Johnson isimli bir kişinin affedilmesini sağlamıştı.