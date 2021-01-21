ABD Başkanı Biden'ın yemin ederek göreve başlamasının ardından, yeni Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki bir basın toplantısı düzenledi.



AA'da yer alan haberde Biden'ın Trump dönemindeki birçok politikayı yeni kararnamelerle geri çevirdiğini anımsatan Psaki, eski yönetim döneminde bazı Müslüman ülkelere uygulanan seyahat kısıtlamasını "zenofobik" olarak nitelendirdi.

ABD'nin yeni kararnamelerle Dünya Sağlık Örgütü'ne de döndüğünü belirten Psaki, "Doktor Anthony Fauci, yarın DSÖ'nün online olarak düzenleyeceği programda, ABD delegasyonuna başkanlık edecek" dedi.

"ABD KÜRESEL MASAYA GERİ DÖNÜYOR"

Biden'ın Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile cuma günü bir görüşme gerçekleştireceğini söyledi.

"ABD küresel masaya geri dönüyor" cümlesini kuran Psaki, ABD'nin dış politikada etkin rol oynayacağının altını çizdi.

Psaki, Biden'ın COVID-19 teşvik paketi için de önemli rol oynayacağını vurgulayarak, "Biden'ın her sabah uyandığında ve her akşam uyuduğundaki önceliği, COVID-19 pandemisini kontrol altına almaktır" dedi.

'TRUMP'IN AZİL SORUŞTURMASINI SENATO'YA BIRAKTIK'

Senatoda Donald Trump'a yönelik devam eden azil soruşturmasına ilişkin ise Psaki, bu durumu Senato'ya bıraktıklarını aktardı.

Psaki, 6 Ocak'taki Kongre baskınının ardından, Biden'ın Trump'ı sorumlu tutup tutmayacağının sorulması üzerine, "Bu durumu Kongreye bırakıyoruz" yorumunu yaptı.

SENATO'DAN İLK ONAY GELDİ

Bu arada Biden'ın kabinesi onay almaya da başladı. Senato, Ulusal İstihbarat Direktörlüğü görevine Avril Haines'in atanmasını onayladı.

İlerleyen günlerde kabinenin diğer isimlerinin de onay alması bekleniyor.