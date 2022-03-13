ABD konsolosluğu hedef alındı

Irak Kürt Özerk Yönetimi başkenti Erbil'e on ikiden fazla sayıda roket fırlatıldı. ABD Konsolosluğu alarma geçerken, ölü ve yaralı bulunmadığı bildirildi. ABD'li bir yetkili Reuters haber ajansına roketlerin İran'dan fırlatıldığını söyledi.

Erbil valisinin devlet haber ajansına yaptığı açıklamada, Irak'ın özerk Kürt bölgesinin başkenti Erbil'e çok sayıda roket düştüğü belirtildi. Eyaletin Sağlık Bakanı Saman Barzanji devlet televizyonuna verdiği demeçte, "Erbil'deki patlamalardan sonra herhangi bir kurban veya can kaybı olmadı" dedi.

Terörle Mücadele Genel Müdürlüğü, 12'den fazla balistik roketin fırlatıldığını açıkladı.

Erbil valisi, ABD Konsolosluğu'nun yoğun füze saldırısının hedefi olup olmadığının kesin olmadığını belirtti. Olayın ardından ABD Konsolosluğu'nun üzerine helikopterler uçmaya başladı. Yerel kaynaklar hedefin ABD Konsolosluğu ve üssü olduğunu iddia ediyor.

Bakan Yardımcısı Hiwa Afandi, çok sayıda patlamanın duyulduğunu belirtti. Güvenlik güçlerinin olayı araştırdığı ve yeni bilgilerin kısa süre içinde paylaşılacağı açıklandı.

ABD'li yetkililer de Erbil'deki saldırının ardından askeri zayiatlarının olmadığını duyurdu.

Yetkililerden biri, balistik füzelerin İran'dan atıldığını söyledi. Saldırı, İsrail'in Şam yakınlarında düzenlediği hava saldırısından ve Suriye'nin İran Devrim Muhafızları'ndan iki kişiyi öldürmesinden birkaç gün sonra gerçekleşti.

BAŞBAKAN: HALKIN GÜVENLİĞİ HEDEF ALINDI

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, Erbil'deki saldırının halkın güvenliğini hedef aldığını belirterek, konuyla ilgili incelemelere başlayacaklarını bildirdi.

Kazımi, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Aziz Erbil kentine saldırı ve sakinlerinin korkutulması, halkımızın güvenliğine saldırıdır." dedi.

"Kardeşim" dediği Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani ile olayı görüştüğünü ifade eden Kazımi, "Güvenlik güçlerimizi; bu saldırıyla ilgili incelemeler yapacak. Kentlerimizin güvenliği ve halkımızın selametini hedef alan saldırılara karşı koyacağız." dedi.

BARZANİ: ŞİDDETLE KINIYORUM

IKBY Başbakanı Mesrur Barzani, Erbil'e yapılan terör saldırısını şiddetle kınayarak, "Erbil korkaklara karşı boynunu eğmez. Erbil'de birkaç yere yapılan terör saldırısını şiddetle kınıyorum." ifadesini kullanmıştı.

Irak'ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr da, Erbil'e yapılan füze saldırılarıyla ilgili, "Erbil, yenilgi ve ihanetin ateşi altında. Ey Erbil ve Kürtler; ulusal çoğunluk hükümeti gerçekleşene kadar size benden selam." demişti.

ABD DE KINADI

ABD Dışişleri Bakanlığı, Erbil'deki başkonsolosluğuna yapılan füze saldırısını kınadı.

ABD Dışişlerinden yapılan açıklamada, saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığı ve konsolosluğunun zarar görmediği bildirildi.

Olayın Irak Kürt Bölgesel Yönetimi tarafından soruşturulduğu belirtilen açıklamada, bu 'korkunç saldırı' ve şiddet olayı kınandı.