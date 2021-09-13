ABD Kongresi yeniden demir çitlerle çevrilecek
ABD Kongresinin etrafı, eski Başkan Donald Trump yanlılarının 18 Eylül Cumartesi günü düzenleyeceği gösteri öncesinde yeniden demir çitlerle çevrilecek.
ABD Kongre Polis Şefi Thomas Manger basın toplantısı düzenledi.
Toplantıda Donald Trump yanlısı sağcı grupların 18 Eylül'de 6 Ocak Kongre Baskını soruşturmasında gözaltına alınan ya da tutuklanan kişiler için "6 Ocak için Adalet" başlığı altında gösteri düzenlemeyi planladığını söyledi.
Gösteri öncesi gerekli güvenlik önlemlerinin alındığının altını çizen Manger, 18 Eylül'deki gösteri öncesi Kongre yerleşkesinin etrafının yeniden demir çitlerle çevrileceğini duyurdu.
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