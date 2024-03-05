VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"İslam dünyası çok yoğun ve güçlendirilmiş bir Filistin mücadelesine hazır olmalı"
Hatay'da deprem!
Ukrayna: Rusya'ya ait "Sergey Kotov" devriye gemisini vurduk
Borsa güne yükselişle başladı
ABD Başkan Yardımcısı Harris, İsrailli Bakan'a Gazze'ye ilişkin "derin endişelerini" iletti
ABD Savunma Bakanı Austin, Ukraynalı mevkidaşı Umerov'a Kiev'e desteğin süreceğini söyledi
05 Mart 2024 Salı 10:00:00 - Güncelleme:05 Mart 2024 Salı 10:00:00

ABD, Kızıldeniz'de Husilere karşı "savunma saldırıları" düzenlediğini açıkladı

Kaynak: AA

ABONE OL

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Yemen'deki İran'ın desteklediği Husilerin kontrolünde bulunan bölgelerde "yakın tehdit" olduğu belirlenen hedeflere "savunma saldırıları" düzenlediklerini bildirdi.

CENTCOM, X sosyal medya platformundan konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklamada, CENTCOM'un, bölgedeki ticari ve ABD donanması gemilerine "yakın tehdit" oluşturan gemisavar balistik füzelere karşı "savunma saldırıları" düzenlediği duyuruldu.

Saldırıların "seyrüsefer özgürlüğünü korumak ve ABD donanması ile ticari gemiler için uluslararası suları daha güvenli hale getirmek" için yapıldığı belirtilen açıklamada, füzelerden birinin Liberya bandıralı İsviçre'ye ait "M/V MSC SKY II" adlı konteyner gemisine isabet ettiği ve gemide hasara yol açtığı ifade edildi.

KIZILDENİZ'DEKİ DURUM

Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'te Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koymaya, bazılarına da insansız hava araçları (İHA) ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başladı.

ABD güçleri, bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurdu.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si, Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.

Etiketler : abd centcom husiler kızıldeniz
Güney'e yolculuk şarkısı

Güney'e yolculuk şarkısı
Nişanlandılar

Nişanlandılar
Biten evliliği hakkında konuştu

Biten evliliği hakkında konuştu
Roman'ın hep yanında olmak istiyorum

Roman'ın hep yanında olmak istiyorum
‘Gidemem'e yeni yorum

‘Gidemem'e yeni yorum
38'nci yaşa sürpriz kutlama

38'nci yaşa sürpriz kutlama
Estetik açıklaması dikkat çekti

Estetik açıklaması dikkat çekti
Şarkıya ilk görüşte aşık oldu

Şarkıya ilk görüşte aşık oldu
Simge ve Schiller'den konser sürprizi

Simge ve Schiller'den konser sürprizi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX