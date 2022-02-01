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01 Şubat 2022 Salı 00:55:00 - Güncelleme:01 Şubat 2022 Salı 00:55:00

ABD, Katar'ı "NATO üyesi olmayan önemli müttefik" olarak tanıyacak

Kaynak: AA

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ABD Başkanı Joe Biden, Katar'a "NATO üyesi olmayan önemli müttefik" statüsü verilmesi için Kongreyi bilgilendirdiğini söyledi.

Joe Biden, Oval Ofis'te Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile ikili görüşmesi öncesi gazetecilere açıklamalarda bulundu.

"Katar'ı 'NATO üyesi olmayan önemli müttefik' olarak tanıyacağız"

Katar ve ABD arasında 50 yıllık bir ortaklık olduğunu söyleyen Biden, Katar'ın 10 binlerce Afgan'a ev sahipliği yaptığını, Gazze ve Filistinliler meselelerinde de önemli roller üstlendiğini ifade etti.

Biden, bugün Emir Al Sani ile Körfez ve Orta Doğu'nun güvenliği, küresel enerji kaynaklarının istikrarı, Afganistan ve ikili ilişkiler gibi birçok konuyu ele alacaklarını kaydetti.

Katar Havayolları ile uçak üreticisi Boeing arasında yapılan 20 milyar dolarlık anlaşmayı da memnuniyetle karşıladıklarını dile getiren Biden, bunun Boeing'in yaptığı en büyük anlaşmalardan biri olduğunun altını çizdi.

Biden, "Katar iyi bir dost ve güvenilir bir ortak. Katar'ı 'NATO üyesi olmayan önemli müttefik' olarak tanıma planı konusunda Kongreyi bilgilendiriyorum. Bu, ilişkimizin ne kadar önemli olduğunun bir göstergesidir ve bunu yapmanın zamanı geldi de geçiyor" dedi.

ABD'nin aynı statüde tanıdığı 18 ülke var

ABD'nin bugüne kadar "NATO üyesi olmayan önemli müttefik" olarak tanıdığı 18 ülke bulunuyor.

Ülkede ilk kez 1987'de geçen bir yasa ile dönemin ABD Başkanı Ronald Reagan tarafından Avustralya, Mısır, İsrail, Japonya ve Güney Kore bu kategoriye alındı.

Körfez bölgesinden ise Bahreyn ve Kuveyt, eski ABD Başkanı George W. Bush tarafından bu kategoriye dahil edilmişti.

Etiketler : ABD Katar nato
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