VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli bir araya geldi
İngiltere Merkez Bankası politika faizi kararını açıkladı
"Küresel ticaretteki zayıflamanın sürdüğü bir ortamda, en yüksek ocak ayı ihracatı seviyesine ulaştı...
Dolugaz yeni araçları filosuna kattı
Hakkında arama kararı bulunan Metin Uc, İstanbul'da gözaltına alındı
"Amacımız, bu ülkenin istisnasız her yerine kara yoluyla kolayca erişilebilmesini sağlamaktır"
"Milli Teknoloji Hamlemiz sayesinde Türkiye Yüzyılı'nı konuşabilir hale geldik"
Norveç'in Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrıldı
Bakan Akar: Bizim tek hedefimiz teröristler
Çağla'ya vefasızlık suçlaması
Köpeğini bebek arabasıyla gezdirdi
MEB, erken çocukluk eğitimini uluslararası arenada ele alacak
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Bulgar mevkidaşı Yotova ile görüştü
AB'nin gelecek kışı atlatmak için gaz tüketimini düşürmesi gerektiği belirtildi
Kış 2023 Tatbikatı'nın seçkin gözlemci günü faaliyetleri başladı
Filmi izleyicisiyle çekecek
Ferdi şarkısını yorumladı
Minikler sinemaya
Aşk paylaşımı
Hakarete 50 bin lira istedi
"İHA ve SİHA'larımızı satın alabilmek için ülkeler sıraya girmiş durumda"
Yunanistan ve İtalya'da bazı ilaçları bulmakta zorluk devam ediyor
Diyanet, İslamiyet'i seçenler için 4 dilde rehber hazırladı
ABD, kadınlara baskı nedeniyle bazı Taliban üyelerine yeni vize kısıtlamaları getiriyor
02 Şubat 2023 Perşembe 13:45:00 - Güncelleme:02 Şubat 2023 Perşembe 13:45:00

ABD, kadınlara baskı nedeniyle bazı Taliban üyelerine yeni vize kısıtlamaları getiriyor

Kaynak: AA

ABONE OL

ABD, Afganistan'da kadın haklarına getirilen yasaklara yanıt olarak Taliban geçici hükümetine ek vize kısıtlamalarının getirileceğini duyurdu.

Dışişleri Bakanı Antony Blinken, yaptığı açıklamada, Taliban yönetiminin kadın ve kız çocuklarına yönelik baskı ve şiddetine karşı eyleme geçeceklerini söyledi.

Afganistan'da kadınlara yönelik devam eden baskıcı politikalarla şiddetten sorumlu veya suç ortağı olduğuna inanılan mevcut ve eski Taliban üyelerinin yanı sıra devlet dışı güvenlik gruplarının üyelerine ve diğer kişilere ek vize kısıtlamaları getirilmesi için harekete geçtiklerini belirten Blinken, "Bu tür kişilerin yakın aile üyeleri de bu vize kısıtlamalarına tabi olabilir." dedi.

Blinken, Taliban'ın kararlarıyla Afgan halkının refahını bir kez daha hiçe saydığını vurgulayarak, Taliban'ın eylemlerinin bir milyondan fazla okul çağındaki kız çocuğunu ve genç kadını okuldan mahrum bıraktığını, daha fazla kadının üniversitelerden ve sayısız Afgan kadının iş gücünden dışlandığını aktardı.

Taliban'ın eylemlerini en güçlü ifadelerle kınadıklarının altını çizen Blinken, ülkesinin, kadınlar ve kız çocukları da dahil olmak üzere tüm Afganların insan haklarını ve temel özgürlüklerini geliştirmek için elinden geleni yapmaya kararlı olduğunu kaydetti.

Taliban'ın 15 Ağustos 2021'de Afganistan'da yönetimine gelmesinin ardından kadınlar ve kız çocukları, eğitim hakkı da dahil olmak üzere pek çok haklarından mahrum kalıyor.

Taliban yönetimi aralık ayında kız öğrencilerin üniversitelerdeki eğitimlerinin ikinci bir duyuruya kadar askıya alındığını açıklamıştı.

Etiketler : abd taliban kadın vize kısıtlama
Adım Farah'tan ilk kare

Adım Farah'tan ilk kare
Popüler olan her şeye karşıyım

Popüler olan her şeye karşıyım
Demet'ten asillik dersi

Demet'ten asillik dersi
Fadik Sevin Atasoy: Kenan'ın bursuyla okudum

Fadik Sevin Atasoy: Kenan'ın bursuyla okudum
Beykoz'da yeni ev arıyor

Beykoz'da yeni ev arıyor
Trafikte taciz şoku

Trafikte taciz şoku
Türkiye'deki tarihe aşığım

Türkiye'deki tarihe aşığım
Onur Tuna'ya açılan davaya ret

Onur Tuna'ya açılan davaya ret
Alışveriş stili

Alışveriş stili

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX