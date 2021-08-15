ABD Kabil'deki büyükelçiliğini tahliye etmeye başladı

Afganistan'da tablo giderek kritik bir hal alıyor. Taliban ülkenin doğusundaki Celalabad ve kuzeyindeki Mezar'ı Şerif kentlerini de ele geçirdi.

Afganistan'daki 34 vilayetin 24'ünün başkentinde, kontrol Taliban'a geçti. Reuters haber ajansında yer alan habere göre ABD ise Kabil büyükelçiliğini tahliye etmeye başladı.