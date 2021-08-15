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15 Ağustos 2021 Pazar 09:18:00 - Güncelleme:15 Ağustos 2021 Pazar 09:18:00

ABD Kabil'deki büyükelçiliğini tahliye etmeye başladı

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ABD Afganistan'ın başkenti Kabil'deki büyükelçiliğini tahliye etmeye başladı.

Afganistan'da tablo giderek kritik bir hal alıyor. Taliban ülkenin doğusundaki Celalabad ve kuzeyindeki Mezar'ı Şerif kentlerini de ele geçirdi.

Afganistan'daki 34 vilayetin 24'ünün başkentinde, kontrol Taliban'a geçti. Reuters haber ajansında yer alan habere göre ABD ise Kabil büyükelçiliğini tahliye etmeye başladı.

Etiketler : Afganistan KABİL ABD Mezar'ı Şerif
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