ABD, İsrail'in planını reddetti: Kabul edilemez

İsrail televizyonu Kanal 12, ABD'nin, İsrail'in kara saldırısına hazırlık amacıyla Filistinlileri Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'tan tahliye etme planını reddettiğini bildirdi.



Kanal 12'nin haberine göre, aralarında ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer ve Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Tzachi Hanegbi'nin de bulunduğu iki ülkenin yetkilileri, Washington yönetiminin İsrail'in Refah'a kara saldırısı yerine alternatif önerilerinin ele alındığı çevrim içi toplantı düzenledi.

Toplantıda söz alan Sullivan, İsraillilere hitaben, "21. yüzyılda yaşanacak bir açlık krizinin sorumluluğunu üstlenmek üzeresiniz ve bu kabul edilemez. Şu ana kadar sunduğunuz tahliye planı ne etkileyici ne de uygulanabilir." ifadelerini kullandı.

Blinken ise İsrailli yetkililerle alaycı şekilde, "İnsani yardım ulaştırma konusundaki çalışmalarınızın hızına göre Refah'ı boşaltmak 4 ay sürecek." görüşünü paylaştı.

İsrailli Bakan Dreamer da Refah'a girmeden Hamas'ın dağıtılamayacağını ve bunun, savaşın hedeflerine ulaşması için aşılamayacak bir koşul olduğunu öne sürdü.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, Dreamer'a şöyle yanıt verdi:

"Eğer (savaşın) ertesi günü için organize bir plan yoksa ne Refah ne de başka hiçbir şey Hamas'ı parçalama yönünde ilerlemenize yardımcı olamaz."

Yaklaşık iki saat süren toplantının sonunda Beyaz Saray adına yayımlanan ortak açıklamada, İsrail'in, Refah'a kara saldırısına ilişkin ABD'nin kaygılarını dikkate alacağı belirtildi.

ABD yönetimi, yaklaşık 1,5 milyon Filistinlinin sığındığı Refah'a kara saldırısına karşı olduğunu sık sık dile getiriyor. İsrail ise ABD'nin itirazlarına rağmen Refah'a kara saldırısı başlatacağını ifade ediyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 1 Nisan'da düzenlediği basın toplantısında, ordunun Refah'a kara saldırısını onayladığını bildirmişti.