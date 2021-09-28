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28 Eylül 2021 Salı 14:31:00 - Güncelleme:28 Eylül 2021 Salı 14:31:00

ABD İsrail'in Filistin talebini reddetti!

Kaynak: AA

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ABD, Filistinlilere hizmet verecek konsolosluğun Kudüs dışında açılması önerisini reddetti.

İsrail Başbakanı Naftali Bennett'in Filistinlilere hizmet verecek ABD konsolosluğunun Kudüs dışında açılmasını önerdiği, Washington'un bunu reddettiği bildirildi.

Times Of Israel gazetesinde yer alan haberde, Bennett'in 27 Ağustos'ta Beyaz Saray'daki görüşmede Biden'a ABD konsolosluğunun Ramallah yakınlarında veya işgal altındaki Doğu Kudüs'ün banliyölerinden Ebu Dis'te açılmasını önerdiği ifade edildi.

Washington yönetiminin Bennett'in önerisini kabul etmediği kaydedilirken, İsrail'in Kudüs'te Filistinlilere hizmet verecek ABD konsolosluğu açılmasına karşı olduğuna dikkati çekildi.

Haberde ayrıca Biden yönetiminin Bennett liderliğindeki koalisyon hükümetinin yıllık bütçeyi İsrail Meclisi'nden geçirmesi için tanınan yasal sürenin dolacağı 4 Kasım'a kadar Kudüs'te konsolosluk açılması planını askıya aldığına işaret edildi.

Söz konusu konsolosluğun bütçenin kabul edilmesinden önce açılması halinde Bennett liderliğindeki 8 partiden oluşan koalisyonun dağılabileceği yorumuna yer verildi.

ABD, Tel Aviv'deki İsrail Büyükelçiliği'ni Kudüs'e taşıdıktan sonra 4 Mart 2019'da Filistinlilere hizmet veren Kudüs Başkonsolosluğu'nu kapatmıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, mayıs ayında Ramallah'ta Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüşmesinde Washington'un Filistin ile ilişkilerine bakan Kudüs'teki konsolosluğun yeniden açılacağını duyurmuştu.

Etiketler : İsrail Başbakanı Naftali Bennett ABD FİLİSTİN Filistin Devlet Başkanı Abbas
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