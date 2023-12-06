VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Stajyerlerden Biden'a "Gazze'de kalıcı ateşkes" mektubu
Al Sani: Gazze'de kalıcı ateşkes için girişimleri sürdürüyoruz
Turşu bidonlarından 498 gram sentetik uyuşturucu bulundu
Bodrum'da 8 göçmen kaçakçısı tutuklandı
THY'de yolcu doluluk oranı yüzde 16,6 arttı
Selçuk Bayraktar müjdeyi verdi! İlk uydumuzu uzaya gönderiyoruz
06 Aralık 2023 Çarşamba 22:55:00 - Güncelleme:06 Aralık 2023 Çarşamba 22:55:00

ABD, İsrail'i 'özel olarak' uyarmış: "Saldırılar ocak ayında sonlanabilir"

Kaynak: AA

ABONE OL

ABD yönetiminin, Gazze'ye saldırıları konusunda İsrail'i "özel olarak" uyardığı, bu nedenle İsrail'in saldırılarının ocak ayına kadar sonlanabileceği bildirildi.

ABD'li bazı üst düzey yetkililer, CNN'e yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin, küresel kamuoyunun karşı çıkması sonucu İsrail yönetimine "Gazze'ye saldırıların mevcut haliyle sürdürülemeyeceği" düşüncesini ilettiği bilgisini verdi.

İsimlerini açıklamayan yetkililer, ABD'nin, uluslararası desteği sürdürmek için İsrail'in sahip olduğu sürenin "hızla azaldığı" inancına sahip olduğunu aktardı.

Yetkililer, bu yüzden İsrail'in, Gazze'nin güneyinde yoğunlaştırdığı kara saldırılarının, "muhtemelen ocak ayında" Hamas üyeleri ve liderlerine yönelik "daha dar bir kapsamda ve daha düşük yoğunlukta" sürebileceğine işaret etti.

Üst düzey kaynaklar, Washington ile Tel Aviv yönetimi arasında yapılan "sert" görüşmelerde İsrail'in, "Gazze'de sivil kayıpları azaltması" gerektiği konusunda "kesin" bir şekilde uyarıldığını kaydetti.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, hafta sonunda Reagan Ulusal Savunma Forumu'nda yaptığı konuşmada, "İsrailli liderleri, kişisel olarak sivil kayıplardan ve sorumsuz söylemlerden kaçınmaya, Batı Şeria'daki yerleşimcilerin uyguladığı şiddeti önlemeye ve insani yardıma erişimi önemli ölçüde genişletmeye çağırdığını" söylemişti.

Etiketler : ABD yönetimi İsrail Gazze saldırılar uyarı sonlanma SEO uyumlu maksimum 20 karakter ABD İsrail Şubat sonu
Duygu'ya Kenan'dan tam destek

Duygu'ya Kenan'dan tam destek
Derya Uluğ'dan 4 ayda 4 klip

Derya Uluğ'dan 4 ayda 4 klip
2023'ün kazananı Simge oldu

2023'ün kazananı Simge oldu
Como Gölü'nde ilan-ı aşk

Como Gölü'nde ilan-ı aşk
"İstanbul çok güzel! Türkiye benim ikinci evim"

"İstanbul çok güzel! Türkiye benim ikinci evim"
Demet Şener ve Özge Ulusoy idollerini açıkladı

Demet Şener ve Özge Ulusoy idollerini açıkladı
"Sahneye çıkarken tahtalara vururum"

"Sahneye çıkarken tahtalara vururum"
Bu dram artık bitsin

Bu dram artık bitsin
Amazon kadını Betül

Amazon kadını Betül

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX