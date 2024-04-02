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ABD, İsrail'e 18 milyar dolarlık yeni silah satışına hazırlanıyor
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02 Nisan 2024 Salı 09:15:00 - Güncelleme:02 Nisan 2024 Salı 09:15:00

ABD, İsrail'e 18 milyar dolarlık yeni silah satışına hazırlanıyor

Kaynak: AA

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Gazze'de devam eden insani krizde ABD yönetiminin, koşulsuz destek verdiği İsrail'e 18 milyar dolar değerinde 50 adet F-15 savaş uçağı ile ilgili ekipmanların satışına hazırlandığı bildirildi.

Amerikan CNN kanalında yer alan ve adı açıklanmayan Biden yönetimi yetkililerine dayandırılan haberde, ABD yönetiminin İsrail'e yeni bir silah satışını gerçekleştirmeye yakın olduğu kaydedildi.

Haberde, İsrail'in ilk olarak Ocak 2023'te alım için başvurusunu yaptığı savaş uçaklarıyla ilgili Biden yönetimi ile Kongre arasında bugüne kadar birçok görüşmenin gerçekleştirildiği ve gayriresmi sürecin tamamlandığı belirtildi.

30 Ocak'ta Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Michael McCaul'un yeşil ışık yaktığı satışa ilişkin resmi bildirimin Biden yönetiminden yakın zamanda Kongre'ye gönderilmesinin beklendiği bildirildi.

KONGRE'DEKİ DEĞERLENDİRME SÜRECİ MERAK KONUSU

İsrail'e koşulsuz silah desteğini eleştiren Demokrat senatör ve vekillerin söz konusu satışla ilgili Kongre'deki 15 günlük değerlendirme sürecinde nasıl tepki gösterecekleri merak ediliyor.

Bazı Demokrat senatörler, İsrail'e silah satışının durdurulmasını istemiş, ABD Başkanı Joe Biden'a mektup yazarak Gazze'de Amerikan silahlarının nasıl kullanıldığının araştırılmasını talep etmişti.

Kongre'deki sürecin tamamlanmasının ardından İsrail'in, en erken 2029 yılında F-15 savaş uçaklarını almaya başlayacağı, bununla birlikte Tel Aviv'in Washington'dan güdümlü füzeler de alacağı ifade edildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, AA muhabirinin konuyla ilgili sorusuna yanıt verirken devam eden silah satış süreçleriyle ilgili değerlendirme yapmadıklarını ancak diğer ülkeler gibi İsrail'e silah satışlarının da belirlenmiş yasal işlemlere göre gerçekleştirildiğini belirtti.

ABD'DEN İSRAİL'E YENİ SAVAŞ UÇAĞI VE GÜDÜMSÜZ BOMBA SEVKİYATI

Amerikan Washington Post (WP) gazetesi, cuma günkü ismi açıklanmayan Pentagon ve Dışişleri Bakanlığı yetkililerine dayandırdığı haberinde, Biden yönetiminin yakın zaman önce İsrail'e yeni silah sevkiyatını onayladığını belirtmişti.

Haberde, Biden yönetiminin söz konusu transferleri daha önceki Kongre bildirimlerine göre yaptığı için bu sefer Kongre'ye bildirmeden ve kamuoyuna duyurmadan gerçekleştirdiğine işaret edilmişti.

Buna göre ABD yönetiminin, kamuoyuna açıklamadan, Gazze'deki saldırılarına devam eden İsrail'e 25 adet F-35 ve uçak motorunun satışına, ayrıca 1800 adet MK84 güdümsüz bomba ile 500 adet MK82 güdümsüz bomba gönderilmesine onay verdiği bildirilmişti.

900 kilo civarındaki ağırlığı ve yıkıcı hasarıyla İsrail'in Gazze'ye attığı MK84 bombalarının sivil kayıplarında büyük rol oynadığı belirtiliyor. Benzer şekilde 220 kiloluk MK82 bombaları da güdümsüz olmaları sebebiyle hedef gözetmeksizin atılan bombalar kategorisinde tanımlanıyor.

Etiketler : abd gazze israil silah satış
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