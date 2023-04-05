ABD, İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa baskınını kınamaktan kaçındı

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, çevrim içi basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskınla ilgili, Haremi Şerif'te dün akşam meydana gelen olaylardan "son derece endişeli" olduklarını ifade eden Kirby, baskını kınamaktan kaçındı.

Kirby'e, "en kutsal alanda ve Müslümanlar için en kutsal ay olan ramazan ayında İsrail güçlerinin ibadet eden Filistinlilere saldırması ve 500'den fazla Filistinliyi gözaltına almasını ABD'nin neden kınamadığı" ve "Filistinlilerin, tam tersi bir durumda ABD'den hızlı bir kınama geleceği yönündeki değerlendirmelerine" ilişkin sorular yöneltildi.

ABD'nin tüm dünyada her inançtan insanın ölümüne ve yaralanmasına yol açan şiddet olaylarına karşı sesini yükseltme konusunda güçlü bir geçmişe sahip olduğunu savunan Kirby, Mescid-i Aksa'daki şiddet konusunda da çok endişeli olduklarını söyledi ve tüm tarafları gerilimi tırmandırmaktan kaçınmaya çağırdı.

RUS BÜYÜKELÇİ DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINA ÇAĞRILDI

Kirby, ABD'li gazeteci Evan Gerşkoviç'in Rusya tarafından casuslukla suçlanarak tutuklanması üzerine 30 Mart'ta Rusya'nın Washington Büyükelçisi Anatoli Antonov'un Dışişleri Bakanlığına çağrıldığını söyledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşarı Victoria Nuland'ın Rus Büyükelçi ile görüştüğünü belirten Kirby, görüşmeye ilişkin detay vermedi.

Kirby, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Batılı istihbarat servislerinin Ukrayna'nın sabotaj eylemleri gerçekleştirme kabiliyetine katkıda bulunduğu yönündeki iddialarına ilişkin soruya, "Ukraynalıların Ukrayna dışına saldırmasına ne izin veriyoruz ne de teşvik ediyoruz." yanıtını verdi.

Koordinatör Kirby, savaşın başından beri Ukrayna'ya, topraklarını savunmaları için istihbarat desteği sağladıklarını söyledi.

RUSYA'NIN BM GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINI DEVRALMASI

Diğer yandan Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi Başkanlığını devralmasına ilişkin Kirby, başkanlık birçok açıdan sembolik olsa da Rusya'nın bunu kötüye kullanmayacağı anlamına gelmediğini bu nedenle süreci yakından izleyeceklerini bildirdi.

CASUS BALONUN TOPLADIĞI İSTİHBARATI ÇİN'E İLETTİĞİ İDDİASI

Kirby, 4 Şubat'ta hava sahasında düşürdüğü Çin'e ait "casus balon"un ABD'deki bazı hassas askeri tesislerden topladığı istihbaratı, Pekin'e anlık iletebildiği iddiasına ilişkin ise balonun uçuş güzergahını ABD hava sahasına girmeden önce bildiklerini ve bu nedenle bu hassas bilgilere erişmemesi için gerekli önlemleri aldıklarını söyledi.

Bu kapsamda uygulamaya koydukları protokoller olduğunu aktaran Kirby, Rus uçaklarının da ABD semalarında uçtuğu zaman benzer adımları attıklarını kaydetti.

Kirby, bu hususta oluşabilecek sorunu en aza indirmek için gerekli önlemleri aldıkları için rahat olduklarını ifade etti.

Koordinatör Kirby, Biden'ın İrlanda ziyareti kapsamında 13 Nisan Perşembe günü İrlanda parlamentosuna hitap etmesini bekledikleri bilgisini paylaştı.